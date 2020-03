Half-Life Alyx coprirà un’importante parte di trama e manderà avanti la storia della serie

Se c’è un gioco che i videogiocatori di tutto il mondo non vedono l’ora di giocare è sicuramente Half-Life Alyx. Quello che sembrava un miraggio agli occhi degli appassionati, sta per diventare finalmente realtà; un nuovo capitolo della saga di Half-Life tutto da godere in una forma nuova per il brand. Nonostante non presenti nel suo logo il numero “3”, Alyx si è presentato come un titolo da mettere al pari dei capitoli numerati, e come la prima vera killer application per i visori di realtà virtuale.

In una recente intervista con la redazione di Game Informer, Robin Walker, uno dei programmatori che stanno lavorando ad Half-Life Alyx ha voluto sottolineare che il titolo “andrà a coprire una parte importante della storia generale del franchise e il tutto manderà avanti la storia in modi significativi. Alyx è a pieno titolo un capitolo fondamentale per la saga di Half-Life, sia in termini di quantità di contenuti, sia in termini d’importanza della sua narrativa rispetto al resto della serie”.

Alla domanda dell’intervistatore sulla possibilità che grazie ad Half-Life Alyx potremmo scoprire qualcosa di più sul cliffhanger finale di Half-Life 2 Episodio 2, Walker ha lasciato intendere che il team avrebbe potuto farlo, ma ovviamente il programmatore non ha voluto aggiungere altro alla propria dichiarazione a riguardo se non concludendo che “Non è una cattiva idea che i giocatori si siano rinfrescati la memoria sugli eventi dell’episodio 2 prima di iniziare Half-Life Alyx”.

Vi ricordiamo che Half-Life Alyx è atteso per il prossimo 23 marzo, e si potrà giocare sui visori di realtà virtuale quali: Valve Index, Oculus Rift, HTC Vive e Windows Mixed Reality. Inoltre, se siete interessati a scoprire di più su questo attesissimo gioco, potete dare un’occhiata ai nuovi video di gameplay inediti che sono stati pubblicati gli scorsi giorni. Cosa vi aspettate dalla trama di Half-Life Alyx?