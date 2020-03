Half-Life Alyx: nuovi video gameplay inediti!

Manca sempre meno all’arrivo di Half-Life Alyx, la nuova avventura in prima persona di Valve Software dedicata alla realtà virtuale. Il ritorno della saga di Half-Life, anche se non tramite un vero terzo capitolo, ha emozionato tutti i fan, che sono desiderosi di mettere le mani sul prodotto finito. Per ora, purtroppo, dobbiamo accontentarci di immagini e filmati: perlomeno, gli sviluppatori hanno rilasciato ben tre video di gameplay, che potete vedere poco sotto.

Il primo video è ambientato in una metropolitana abbandonata. La protagonista del gioco, armata di tutto punto, si muove furtivamente all’interno di un vagone, eliminando con qualche colpo preciso i nemici che le si parano di fronte. Possiamo notare che l’impostazione di movimento utilizzata all’inizio del primo video è quella di teletrasporto: è già stato annunciato, però, che sarà possibile muoversi in più modi, anche tramite spostamento libero (tendenzialmente poco usato perché accentua i problemi di motion sickness).

Sono inoltre disponibili altri due filmati, il secondo video inizia con una piccola sequenza puzzle e ci mostra una zona infestata dagli Xen. Il terzo gameplay, invece, ci porta in un’area a cielo aperto e mostra una sequenza di scontro contro altri esseri umani dotati di armi da fuoco: possiamo vedere che la protagonista usa le porte delle automobili per creare delle coperture temporanee e usa il teletrasporto per spostarsi da una zona sicura all’altra.

I tre filmati sono abbastanza brevi, ma permettono di vedere sezioni di gioco ben diverse e di notare tanti piccoli dettagli legati all’esperienza di gioco in VR. Half-Life Alyx sarà disponibile a partire dal 23 marzo 2020 per i visori VR in versione PC.

Vi ricordiamo che Half-Life Alyx sarà ambientato tra gli eventi del primo e del secondo capitolo e si tratta di un vero gioco completo, non di una esperienza interattiva a tema Half-Life.