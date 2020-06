Half-Life Alyx: una mod lo trasforma in P.T.

Il 2020 verrà ricordato come l’anno in cui dopo 16 anni è stato rilasciato sul mercato un nuovo capitolo della saga di Half-Life. Sebbene non parliamo della terza chiacchieratissima iterazione, l’episodio per realtà virtuale Half-Life Alyx ha permesso agli appassionati di rimettere piede all’interno dell’universo dell’FPS di Valve. Come se non bastasse, la community di modder è già al lavoro su numerose mod per l’esperienza VR.

Oltre alla mod che permetterà di giocare l’interno Half-Life Alyx senza bisogno di un visore di realtà virtuale, che si trova ancora in fase di sviluppo, il modder AmbientDruth sta creando una nuova mod che trasforma l’ultimo titolo della serie Half-Life in P.T., il teaser giocabile del cancellato Silent Hills di Hideo Kojima e Guillermo Del Toro.

Al momento questa prima versione della mod P.T. di Half-Life Alyx presenta un corridoio percorribile in loop e alcuni effetti sonori tra i quali: la radio e la voce di Lisa. Come già dichiarato dal creatore, in futuro verranno aggiunti altri effetti e la qualità della mod verrà migliorata, soprattutto andando a sistemare la qualità delle texture.

Sembra quindi che la community dei modder si sta dando parecchio da fare con Half-Life Alyx. Nel frattempo, qualche settimana fa è apparso in rete un piccolo spezzone di gameplay dell’Half-Life Episode 4 mai pubblicato. Cosa ne pensate di questa nuova mod che porta il lugre P.T. all’interno di Alyx? Diteci al vostra nella sezione dedicata ai commenti.