Half-Life 2: Episodio 4, ecco una clip del gioco cancellato

Mentre il mondo comincia a sperare nel ritorno di Half-Life dopo lo splendido Half-Life: Alyx, alcuni altri ripensano ancora al finale aperto di Half:Life 2 Episodio 2. Valve ai tempi aveva le idee ben chiare e stava lavorando a una serie di titoli episodici che sarebbero dovuti culminare in un finale definitivo.

Inizialmente i progetti episodici erano ben quattro, successivamente accantonati per iniziare i lavori su Half:Life 3, gioco che non ha mai visto – purtroppo – la luce.

A quanto pare Episodio 3 era in sviluppo in contemporanea con l’Episodio 4, lo dimostra il fatto che NoClip ha pubblicato recentemente una breve clip – assolutamente autentica – del suddetto gioco. La clip è saltata fuori grazie a un tributo dello stesso canale NoClip dedicato ad Arkane Studios, la software houuse dietro a Dishonored e Prey che a quei tempi stava proprio supportando Valve con Half:Life 2 Episodio 4, gioco che avrebbe dovuto chiamarsi Return to Ravenholm

Sfortunatamente da una semplice clip non si può capire ben molto, ma almeno abbiamo la conferma al 100% che Valve stava lavorando ai due episodi. Non sappiamo cosa possa essere davvero successo in quegli anni, sicuramente il successo di Steam e di altri titoli come Portal o Left 4 Dead ha convinto Valve a cambiare direzionee. In realtà si è sempre detto che Half-Life sarebbe tornato con le tecnologie moderne giuste, e in effetti, lo studio ha mantenuto le promesse con il titolo VR Alyx, un progetto certamente riuscito, ma ben lontano dalle aspettative dei fan.

Tornando a noi, credete veramente che Valve torni a realizzare l’atteso terzo capitolo di Half-Life? Alyx ha sicuramente alimentato le speranze e non possiamo fare a meno che attendere e capire le prossime mosse della software house, che sembra essere ritornata a sviluppare videogiochi come tanto tempo fa. State a vedere che sarà proprio la pressione di Epic Games ha portarci il tanto agognato Half:Life 3.