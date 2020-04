Half-Life Alyx: la prima mod non-VR permette di completare il gioco con mouse e tastiera

Giusto qualche settimana fa vi abbiamo segnalato gli inizi dei lavori sulla prima mod per Half-Life Alyx, che permette di giocare al titolo VR anche nel modo tradizionale con mouse e tastiera. C’è voluto poco, e a distanza di una decina di giorni il modder “r57zone” ha completato i lavori. Di recente è stata rilasciata una nuova versione di questa mod che permetterà di giocare completamente il nuovo attesissimo titolo sviluppato da Valve senza possedere un visore per la realtà virtuale.

Per mostrare il lavoro che è stato fatto con questa mod, r57zone ha rilasciato un nuovo video. Come è possibile notare, la mod non è ancora rifinita tecnicamente; molte delle interazioni non sono effettuabili con mouse e tastiera al momento e durante gli spostamenti è possibile vedere i bordi neri sulle schermo. Al momento non sappiamo se ciò verrà risolto in futuro tramite un aggiornamento a una versione successiva della mod.

Nonostante qualche problemino tecnico la mod permette di giocare Half-Life Alyx in modo tradizionale dall’inizio alla fine ed è possibile scaricarla tramite questo link. Sulla pagina della mod inoltre, si possono trovare le varie mappature per i controlli con mouse e tastiera, nonchè le istruzioni per procedere all’installazione della mod, riportate anche all’interno di un video tutorial.

Ora che la mod sviluppata da r57zone è completa, anche i non possessori di un visore per la realtà virtuale potranno giocare ad Half-Life Alyx. Cosa ne pensate di questa mod? Siete comunque interessati a giocare all’ultimo titolo di Valve anche senza tutto l’ecosistema della relatà virtuale? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.