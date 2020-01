Half-Life Alyx sarà rimandato? Ecco la risposta di Valve

Il 2020 sarà sicuramente ricordato come l’anno della nuova generazione di console, ma è anche certo che di questi primi giorni gli appassionati si ricorderanno anche dei molteplici rinvii che si sono susseguiti uno dopo l’altro in modo del tutto inaspettato. All’inizio sembrava solo un caso sparuto, con Square Enix che dichiarava ufficialmente il rimando di Final Fantasy VII Remake e Marvel’s Avengers, ma dopo pochissimo tempo a questi due titoli si sono andati ad aggiungere i rimandi di Cyberpunk 2077, Marvel’s Iron Man VR e Dying Light 2. Ora la preoccupazione dei giocatori inizia ad espandersi anche su tutti quei titoli che non hanno ancora una data di uscita ben specificata, tipo Half-Life Alyx per citarne uno.

Il titolo VR è atteso al rilascio su Steam per il mese di marzo, e per dare un senso di tranquillità ai videogiocatori la stessa Valve ha recentemente dichiarato che Half-Life Alyx non subirà alcun ritardo o rimando, perchè lo sviluppo del gioco è a tutti gli effetti già completo.

La dichiarazione è stata rilasciata nelle scorse ore all’interno di un thread di domande e risposte concesso dal team di sviluppo di Valve. “Ad eccezione di alcune modifiche alla scena finale, il gioco è fatto. Molti di noi di Valve, così come i playtester, hanno giocato tutto il gioco più volte”.

Questo non significa che all’interno del team di sviluppo rimarranno a girarsi i pollici fino al giorno del rilascio del titolo, c’è ancora del lavoro da portare a termine, ma niente che possa posticipare l’uscita di Half-Life Alyx di mesi interi. “In questo momento stiamo principalmente ripulendo e correggendo i bug, che è dove speravamo di essere a questo punto del ciclo di sviluppo. Siamo fiduciosi di raggiungere la data di rilascio che abbiamo previsto.” Che ne pensate della risposta da parte di Valve sullo stato di sviluppo di Half-Life Alyx?