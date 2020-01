Half-Life: un’esilarante mod traduce ogni testo con Google Traduttore

Half-Life è un classico senza tempo, questo è vero, ma dopo molti anni gli appassionati lo conoscono a dir poco a memoria e fanno sempre più fatica nel trovare un motivo per iniziare nuovamente le avventure di Gordon Freeman. Be’, ora ne hanno un altro. Un modder ha creato una versione distorta di Half-Life: cosa vuol dire? Ha preso ogni testo del gioco, lo ha tradotto in varie lingue con Google Traduttore e alla fine è ritornato all’inglese. Ovviamente il risultato finale è ben diverso dal punto di partenza, pur essendo la lingua la stessa. L’effetto è a dir poco esilarante.

La mod si chiama Half-Life Google Translate Edition ed è stata creata da SausageEggs, che ha preso ispirazione da quanto fatto da uno YouTuber con Mario 64. A subire l’effetto del traduttore più famigerato del mondo sono i testi dei dialoghi, quelli scritti sulle texture del gioco, sui modelli e nell’interfaccia grafica. Il risultato viene descritto come “tecnicamente non scorretto”.

Una guardia di sicurezza, ad esempio, dice “Stavano avendo dei problemi nella stanza degli esami, ma si ha la sensazione che io stia facendo la doccia”. Un altro afferma, con grande allegria, “Be’, ciao! Mangia la tua poliomielite proveniente dallo spazio”. I comandi delle azioni sono diventati: “Protesta”, “Protesta di meno”, “Strumenti di potere” e “Post-Spray”. Non siamo certi di come sia possibile.

Attenzione, però, non è solo divertimento e risate. Alcune traduzioni sembrano aver svelato il lato più profondo e filosofico di Half-Life: “Attenzione. Il progresso e lo scorrere del tempo potrebbero non essere la stessa cosa”. Pensateci questa sera, mentre vi addormentate.

Mettendo da parte le battute, si tratta per certo di un modo simpatico per rivivere le avventure di Half-Life, esplorando ogni angolo per scoprire in che modo sono stati tradotti i cartelli del gioco o un qualche dialogo di un personaggio secondario solitamente ignorato. Se vi sentite a vostro agio nell’usare le mod, potete trovarla a questo indirizzo.