Half-Life: nuovo capitolo annunciato a breve, uscita a marzo 2020?

Con l’avvicinarsi dei Video Game Awards 2019, i fan di tutto il mondo stanno iniziando a pensare a quali grandi annunci potremo assistere. Il palco di Geoff Keighley è sempre carico di novità interessanti e, secondo i rumor, quest’anno potrebbe essere il turno di Elden Ring, nuovo gioco di FromSoftware e Miyazaki (con la partecipazione di George R.R. Martin). Inoltre, pare che sarà possibile scoprire anche il nuovo capitolo di Half-Life di Valve.

L’informazione arriva dallo stesso leaker che ha svelato l’esistenza di DOTA Underworlds, il quale ha rivelato anche i primi dettagli sul gioco. Per iniziare, non si tratta di Half-Life 3, ma di Half-Life Alyx e la sua data di uscita dovrebbe essere marzo 2020. Si tratta di un gioco VR dalla forte componente esplorativa.

Secondo il leaker, inoltre, attualmente Valve non ha intenzione di rilasciare un nuovo giochi “tradizionali” della serie per PC. Pare inoltre che Half-Life Alyx sia un gioco di prova per vedere la reazione del pubblico e decidere se sviluppare altri giochi simili: il motore grafico, secondo un frammento di un’intervista tra Keighley e due dipendenti Valve leakata, è già pronto per realizzare molto altro.

Il leak completo è disponibile su Pastebin, precisamente a questo indirizzo. Tramite esso possiamo leggere anche una domanda interessante: Valve sta tornando a fare giochi per “difendersi” da Epic Games e dal suo store? Purtroppo il leak non include anche la risposta.

Ricordiamo comunque che si tratta solo di un rumor: il leaker è “affidabile”, ma si tratta comunque di informazioni non confermate quindi per ora non possiamo fare altro se non attendere nuove a riguardo. I Video Game Awards 2019 avranno luogo a dicembre: diteci, quali sono le vostre speranze?