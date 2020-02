Halo: Hasbro svela una linea di Nerf Gun a tema

Durante l’ultimo anno, Hasbro ha deciso di realizzare una serie di Nerf Gun a tema Fortnite: i motivi sono abbastanza ovvi. Questa incursione nel mondo dei videogame non è stata un caso, però, in quanto ora la società ha annunciato di essere al lavoro su nuovi modelli basati sull’universo narrativo di Halo, l’amata serie FPS nata dalle menti di Bungie e poi presa in carico da 343 Industries.

Ci sarà il MA40 con dieci dardi e un meccanismo che automaticamente inserisce i proiettili di gomma all’interno della camera del blaster. Non si tratta di un’armata completamente automatica: a ogni pressione del grilletto avviene un singolo sparo. Ogni blaster includerà anche un codice per attivare una colorazione unica per l’MA40 all’interno di Halo Infinite, nuovo capitolo della saga. Il costo sarà di 50 dollari.

Abbiamo poi due blaster della linea Microshits. Il primo è il SPNKR che è basato sul lanciarazzi a doppia canna omonimo. L’arma lancia un singolo proiettile alla volta, ma ne include due. Infine abbiamo anche il Needler: purtroppo i suoi colpi non sono a ricerca come nel gioco e spara un singolo dardo. Entrambe le armi costeranno dieci dollari.

Negli Stati Uniti i due blaster a tema Halo saranno disponibili a partire dal primo di ottobre: ancora non sappiamo quando sarà rilasciato Halo Infinite e Xbox Series X, ma la finestra di lancio è la stessa. Non siamo certi che queste nuove proposte attirino i più giovani tanto quanto le versioni Fortnite, ma gli appassionati della saga Microsoft potrebbero aver appena scoperto un nuovo oggetto da collezione. Diteci, cosa ne pensate della proposta di Hasbro?