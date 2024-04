Halo Infinite oggi costa MENO della metà su Amazon! (-55%)

Per gli appassionati della celebre saga di Halo, c'è una notizia entusiasmante in arrivo: Halo Infinite è ora disponibile su Amazon a un prezzo scontato di soli 31,65€, rispetto al prezzo consigliato di 69,99€, offrendo uno sconto del 55%! Con contenuti che verranno aggiornati stagionalmente, inclusi un gameplay cross-generation e multipiattaforma tra Xbox One, la serie Xbox Series X|S e PC, questo nuovo capitolo promette ore di divertimento sia in modalità single player che online.

Halo Infinite, chi dovrebbe acquistarlo?

Halo Infinite è un invito appassionato sia per i fedeli estimatori della celebre saga di Halo che per i nuovi giocatori desiderosi di immergersi in una delle esperienze di gioco più iconiche del settore videoludico. Questo titolo è l'ideale per coloro che cercano un'avventura epica accompagnata da un'esperienza multiplayer profonda e coinvolgente. Con una narrativa di alto livello e la possibilità di esplorare l'anello di Halo, i fan di lunga data troveranno la campagna del Master Chief più estesa che mai, rappresentando una vera e propria chiamata alle armi per coloro che vogliono indossare l'armatura del più grande eroe dell'umanità.

Dall'altra parte, per coloro che desiderano mettere alla prova le proprie abilità in competizioni contro altri giocatori, il rinomato multiplayer di Halo è stato rivitalizzato. Con aggiornamenti stagionali, eventi esclusivi, nuove modalità e mappe, ogni battaglia promette un'esperienza fresca e stimolante. La funzionalità cross-generation e multipiattaforma assicura che nessuno venga lasciato indietro, permettendo a tutti di condividere l'azione su console e PC.

Con un prezzo scontato di soli 31,65€, Halo Infinite offre un'esperienza di gioco senza precedenti sia per i veterani della serie che per i nuovi arrivati. La sua campagna epica, insieme al rinnovato multiplayer e alla compatibilità cross-platform, rende Halo Infinite un'opportunità da non perdere per gli appassionati di videogiochi.

