Xbox Series S + Halo Infinite che PREZZO! Li paghi solo 270€

Ci troviamo nel pieno del Black Friday di Amazon: nella nostra rassegna stampa vi stiamo segnalando quelle che sono le migliori offerte in tempo reale, mentre in questo articolo ci concentreremo su una promozione perfetta per tutti coloro che sono alla ricerca di una Xbox. Il bundle con Xbox Series S e Halo Infinite, infatti, è in sconto a soli 269,65€, per un risparmio di ben 100 euro rispetto al prezzo di listino di 369,98€!

Bundle Xbox Series X + Halo Infinite, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa offerta è consigliata a tutti gli appassionati di gaming che desiderano acquistare una console di nuova generazione, ma non vogliono investire gli oltre 400 euro richiesti per Xbox Series X o PlayStation 5. La Series S è, infatti, la console più piccola ed elegante mai prodotta da Xbox, nonché la "sorella minore" di Series X, progettata per ottimizzare le prestazioni e la velocità dei giochi in formato digitale, essendo sprovvista di lettore disco.

Inoltre, con il download del grandioso Halo Infinite incluso, gli amanti dei videogiochi di fantascienza e degli sparatutto in terza persona avranno l'opportunità di immergersi in una delle serie più amate di sempre, dove il multiplayer rivoluzionario e l'ampia campagna di Master Chief soddisferanno le loro esigenze di intrattenimento. Parliamo di un titolo che, nonostante abbia qualche anno sulle spalle, è ancora supportato e vanta una community enorme, per cui avrete centinaia di ore di divertimento assicurato.

Insomma, il bundle con Xbox Series S + Halo Infinite rappresenta un'opportunità imperdibile per i videogiocatori, soprattutto considerando la notevole riduzione del prezzo dal costo originale di 369,98€. Inoltre, avrete modo di optare anche per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, rendendo la spesa ancora più accessibile.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

