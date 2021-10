Halo Infinite: alcuni DLC si troveranno negli energy drink

No, non avete letto male il titolo, Halo Infinite avrà veramente alcuni DLC e altri contenuti scaricabili dopo aver bevuto da una lattina di Rockstar Energy Drink. La collaborazione tra Halo e l’azienda di bevande energetiche è stata annunciata proprio in giornata dal blog di Microsoft.

L’iniziativa è operativa a partire dal 1 ottobre 2021, e si concluderà il 31 dicembre 2021: chiunque riesce ad accaparrarsi le sei lattine esclusive di Rocksatr Energy Drink dedicate ad Halo Infinite, oltre a collezionare cimeli in edizione limitata che mostrano disegni esclusivi di diversi artisti, potranno avere accesso a contenuti aggiuntivi di vario tipo: si passa da gettoni per modificare le sfide a XP doppi per periodi di tempo limitato, fino ad arrivare a una skin nera e dorata Nocturne Star per il Warthog, per il Razorback e per l’MA40.

Le 5 lattine Rockstar Energy Drink dedicate ad Halo possono trovarsi nei seguenti gusti: Original, Sugar Free, Silver Ice, Blackberry Goji, Fruit Punch. I 5 artisti ingaggiati ad esaltare l’eroismo di Master Chief imprimendo la sua immagine su lattina hanno differenti background artistici, e per questo ogni disegno offre spunti diversi a seconda della confezione di latta su cui è stato realizzato. Il team artistico dietro le lattine a tema Halo Infinite è composto dai seguenti artisti:

Matt Taylor , illustratore inglese di fumetti con una passione per l’illustrazione americana degli anni ’50 e ’60.

Oliver Barret , graphic designer americano di famosi brand come Amazon, Disney o 20th Century Fox.

Dan Mumford , illustratore freelance inglese esperto di cultura pop e musica.

Yuko Shimizu , illustratore giapponese che mixa il suo retaggio orientale con l'arte newyorkese.

, illustratore giapponese che mixa il suo retaggio orientale con l’arte newyorkese. Hydro74, soprannome di Joshua M. Smith, designer americano di arte contemporanea.

Ognuna di queste bevande offre una chance di sbloccare i contenuti in-game di cui sopra, ma ai giocatori residenti negli Stati Uniti e in Canada è concessa perfino la partecipazione a estrazioni giornaliere che consentono di vincere premi come copie di Halo Infinite, un monitor Razer Raptor da 27 pollici o un bundle dell’Xbox Series X. Potete trovare ulteriori dettagli sul sito di Rockstar Energy Drink. Vi ricordiamo che Halo Infinite uscirà ufficialmente l’8 dicembre 2021, e che il multiplayer sarà free-to-play con acquisti in-game. La campagna single player, invece, sarà venduta regolarmente. Il videogioco sarà disponibile su Xbox One, Xbox Series X|S e PC.