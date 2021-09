Halo Infinite, ecco lo spettacolare artbook ufficiale

Halo Infinite è uno dei titoli più attesi dai videogiocatori di tutto il mondo. Non solo da chi possiede una Xbox Series X o S. Ma da tutti gli appassionati di FPS che sono nati e cresciuti sognando le atmosfere delle battaglie degli Spartan. Chief sta per tornare e ovviamente aveva bisogno di qualcosa per festeggiare questo grande ritorno sulla scena videoludica. I ragazzi di 343 si sono uniti con Dark Horse per portare a termine un lavoro magistrale che lascerà a bocca aperta ogni fan della saga di Halo e non solo.

E’ stato infatti annunciato l’atrbook ufficiale del gioco che conterrà tutti i bozzetti inediti e non solo. Sarà acquistabile anche una versione Deluxe che conterrà tanto materiale in più, oltre ovviamente una copertina speciale e un cartonato di tutta eccellenza. All’interno dell’immagine qui sopra potete infatti vederla in tutta la sua magnificenza. Questa bellezza dedicata ad Halo Infinite al momento è in uscita per il 14 Dicembre circa quindi un mese dopo la release del titolo. Non sappiamo al momento se e quando arriverà da noi. Ma siamo sicuri che data l’importanza del titolo in questione, Microsoft non si lascerà sfuggire l’occasione di portarla anche nel bel paese.

Ecco una piccola descrizione dell’artbook: “Master Chief è tornato in Halo Infinite, l’Halo più grande e visivamente più spettacolare di sempre. Halo Infinite debutterà su PC, Xbox One e Xbox Series X, la console Microsoft più veloce e potente di sempre. Per sfruttare appieno la sua prodigiosa abilità grafica, 343 Industries ha costruito un nuovissimo motore di gioco di nuova generazione, offrendo ai suoi artisti di livello mondiale gli strumenti e la tecnologia per realizzare la bellezza, il mistero e la meraviglia dell’universo di Halo in uno stile e fedeltà.

343 Industries ha dato a Dark Horse l’accesso all’arte e agli artisti che hanno portato Halo Infinite a una vita vibrante e vivida. È tutto qui con dettagli impareggiabili, gli eroi che hai imparato ad amare: Master Chief, i coraggiosi soldati dell’UNSC, così come le armi, i veicoli, i cattivi e i panorami e, naturalmente, gli omonimi e magnifici ambienti di Halo”. L’artbook “liscio” al momento è segnato con un prezzo di 39 dollari, il Deluxe a 79 dollari. Staremo a vedere quanto costerà da noi!