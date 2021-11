Halo Infinite: la campagna non verrà rinviata, ora è ufficiale!

Dopo la release del multiplayer, avvenuta nel corso di questa settimana, arriva un’altra grande notizia per Halo Infinite. E questa volta riguarda la campagna dello shooter di casa 343 Industries, di cui oggi vi abbiamo raccontato le nostre impressioni grazie ad un’anteprima che trovate qui e che riguarda la data di lancio, oramai scolpita nella pietra.

Come comunicato durate un livestream di 343 Industries, conclusosi poche ore fa, Halo Infinite ha raggiunto la tanto agognata fase gold. Cosa significa tutto questo? Se frequentate un po’ il mondo dei videogiochi già lo sapete, ma in caso contrario ve lo spieghiamo noi: quando un gioco raggiunge la tanto agognata fase gold, significa semplicemente che è stato “masterizzato” il primo disco, quello ufficiale. Le copie sono dunque pronto per la stampa su Blue-ray o per essere caricate sugli store digitali.

L’annuncio è arrivato, come dicevamo poco sopra, durante un live stream dedicato ad Halo Infinite. Si trattava di una diretta dedicata all’aggiornamento sul lancio del gioco e quale occasione migliore per annunciare l’entrata in fase gold del gioco di questa? Nessuna, ovviamente. Per celebrarne l’annuncio, 343 Industries ha anche fornito gli orari di sblocco del titolo. Come è possibile osservare dalla mappa diffusa sul loro account Twitter, il titolo sarà disponibilie in Europa a partire dalle ore 19:00 italiane, ovvero le 18:00 locali nel Regno Unito.

Find out exactly when #HaloInfinite releases in your region: pic.twitter.com/YSLmqi4MI5 — Halo (@Halo) November 19, 2021

“Halo Infinite è entrato ufficialmente in fase gold! Ci vediamo l’8 dicembre, Spartan”, il messaggio che accompagna il tweet dove si annuncia la prima copia masterizzata del titolo. Il gioco non sarà comunque lanciato con la Fucina e con la campagna co-op, che arriveranno nel corso del prossimo anno. Maggiori dettagli si possono trovare nel nostro articolo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.