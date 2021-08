Halo Infinite, leak del codice sorgente rivela tantissimi dettagli

In attesa della conferenza Xbox che si terrà al Gamescom 2021, in programma stasera alle ore 19, sono trapelate online tantissime informazioni riguardo Halo Infinite, il nuovo gioco portabandiera di Microsoft. La presenza di così tanti dettagli su internet è dovuta a una capillare fuga di notizie derivata soprattutto da un leak del codice sorgente.

Questa continua fuga di informazioni era già partita negli scorsi giorni con dettagli relativi a una photo mode di Halo Infinite; i dataminer hanno trovato riferimenti a filtri fotografici e adesivi che non lasciano assolutamente spazio a dubbi, anche se non sappiamo se tale modalità foto sarà attiva al lancio del gioco o sarà una feature postuma. In questi ultimi giorni prima della conferenza i leak sono continuati con un’ondata gigantesca di informazioni su quasi ogni aspetto del gioco. Emergerebbe anche la possibilità di poter personalizzare il proprio avatar di Master Chief sia nella modalità campagna che in quella multiplayer, come visibile dall’immagine in alto pubblicata su imgur.

Dai post pubblicati in giro su Reddit e Twitter emergono armi, veicoli, abilità, modalità multiplayer e medaglie. È possibile trovare proprio una lista completa delle armi presenti in gioco, dall’SMG al Gravity Hammer, passando per il Plasma Cannon: sono davvero tantissime ma non è chiaro se saranno già disponibili tutte al lancio. Stesso discorso anche per i veicoli e per le abilità, anche se la loro lista è ovviamente più minuta.

Sorprendentemente anche le modalità di gioco sono davvero tante. La lista riportata in alto comprende i nomi delle modalità e varianti con una brevissima descrizione ciascuna del loro funzionamento. Si passa da combattimenti contro bot per il controllo di un’area di gioco o per un semplice deathmatch fino a varianti speculari con altri giocatori. Nella lista è possibile notare anche il ritorno della Warzone, una modalità che in Halo 5 funzionava da sfida multiplayer tra due squadre di 12 giocatori. Contiamo di scoprire i dettagli ufficiali di tutte queste anticipazioni involontarie stasera alla conferenza Xbox alle ore 19. Nell’attesa fate un salto a leggere la nostra anteprima del gioco.