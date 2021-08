Gamescom 2021, date e orari di tutte le conferenze

L’estate sta finendo e con essa arriva il momento di salutare anche tutti gli eventi estivi che ci hanno accompagnato negli ultimi tre mesi. Abbiamo avuto annunci, reveal e soprattutto uscite di grande spessore durante le ultime settimane, ma come sempre, bisogna chiudere con l’evento tedesco che da sempre accompagna la fine di questo periodo. Anche quest’anno purtroppo la Gamescom si terrà in maniera completamente virtuale, cosi come è stato per l’E3. La pandemia e le stringenti regole da seguire non hanno permesso infatti lo svolgimento di una fiera che da sempre rappresenta un punto di ritrovo per tutti i videogiocatori europei, ma non solo. Vediamo nel dettaglio cosa dobbiamo aspettarci e quando seguire le conferenze che ci attendono in questi prossimi giorni.

Ufficialmente la fiera aprirà le sue “porte” virtuali il 25 Agosto e ci accompagnerà fino al 27, con appuntamenti e annunci di vario tipo. Alcuni di questi sono già trapelati, come quello di Saints Row o il nuovo trailer dell’imminente titolo Lego dedicato alla Skywalker Saga. Ma ovviamente ci aspettiamo tantissimi nuovi annunci e anche qualche reveal particolare che ancora non viene annunciato. Ufficialmente Sony non parteciperà alla fiera, ma è molto probabile che vedremo qualche trailer di qualche titolo in uscita, magari proprio il trailer di lancio di Death Stranding Director’s Cut, che per quanto detto da Kojima è ormai pronto!

Microsoft Gamescom Showcase

Ad aprire le danze della fiera sarà Microsoft già da domani. Alle ore 19 del 24 Agosto l’azienda terrà il suo Gamescom Showcase nel quale avremo modo di vedere più nel dettaglio alcuni titoli in uscita e magari capire quali saranno alcuni dei prossimi giochi che avremo modo di giocare tramite Game Pass. L’evento avrà una durata di 90 minuti, dopo i quali avremo un approfondimento su Forza Horizon 5 alle ore 20:30. Il nuovissimo titolo di Playground Games che durante gli ultimi mesi ci ha fatto davvero sognare, per la qualità del dettaglio. Vi invitiamo quindi a seguirlo insieme, tramite la diretta che trovate anche qui!

Opening Night Live

Il 25 Agosto alle ore 20, come ormai accade da un paio di anni avremo il famoso evento di Geoff. Opening Night Live darà ufficialmente il via alle danze alla Gamescom, permettendoci di dare uno sguardo ad alcuni titoli in world premiere e magari anche a qualche nuovo trailer di titoli che sono già stati annunciati. Aspettiamoci anche trailer di titoli che ci accompagneranno durante le festività natalizie. Seguiremo anche questo evento in diretta sul nostro canale Youtube! Non perdetevi alcun momento della serata di apertura!

Future Game Show

Il 26 Agosto alle ore 22 invece è il giorno del Future Game Show, evento che ormai ci tiene compagnia anche durante la fiera losangelina e che vedrà la presenza di tantissimi titoli indie e anche di produzioni che già conosciamo, ma sulle quali verrà fatto un focus più nel dettaglio. A presentare lo show saranno i doppiattori di Resident Evil.

Per ora sono questi gli appuntamenti confermati e ovviamente non abbiamo maggiori dettagli sui titoli che avremo modo di vedere. L’interesse sarà comunque alto soprattutto durante l’evento di Geoof che di solito riserva sempre delle piccole sorprese. Prepariamoci quindi ad uno degli ultimi eventi dell’anno che ci introdurrà direttamente al periodo autunnale, sempre ricco di uscite!