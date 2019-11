Halo The Master Chief Collection: l’uscita su PC è indefinita

Nonostante sia stato annunciato da mesi l'arrivo della Halo The Master Chief Collection, non si ha ancora una data d'uscita ben definita.

Ci eravamo lasciati in occasione dello scorso Electronic Entertainment Expo 2019 di Los Angeles, in cui 343 Industries ha avuto modo di annunciare l’arrivo della Halo The Master Chief Collection anche su PC. La Collection comprende infatti al suo interno i 4 episodi della celebre saga di Master Chief, usciti su Xbox, Xbox 360 e ovviamente Xbox One nel corso degli ultimi anni, oltre all’aggiunta a breve di Halo Reach.

A prender parola a proposito dell’arrivo della versione PC è stato recentemente Brian Jarrard, community director di 343 Industries, il quale ha replicato ad un utente su Twitter, dichiarando che la Collection uscirà esattamente quando sarà pronta, non dando quindi una finestra di rilascio ben precisa e tangibile.

Ciò porta inevitabilmente a pensare che Halo The Master Chief Collection non vedrà la luce durante questi ultimi mesi del 2019, ma attenderà sicuramente almeno il primo trimestre del 2020. La compagnia spera infatti di riuscire a pubblicare Halo Reach, il quinto episodio della serie, entro la fine dell’anno corrente.

Ricordiamo infatti una recente newsletter da parte di Splash Damage, compagnia di sviluppo implicata nella versione PC della collection, in cui veniva apparentemente confermato l’arrivo della Collection per quest’anno, poi smentito da 343 Industries. Non ci resta dunque che attendere i prossimi mesi, confidando in ulteriori dichiarazioni più precise da parte della compagnia di sviluppo.