Halo Reach: data di uscita svelata all’Inside Xbox

Grandissima serata quella attualmente in corso a Londra per tutti i fan di Xbox: l’attesissimo Inside Xbox dell’X019 sta infatti regalando graditissimi annunci e sorprese ad una grande frangia di videogiocatori. In questo marasma di novità ha trovato il suo spazio anche Halo Reach, uno dei più apprezzati episodi della leggendaria saga. Uno sbarco attesissimo, soprattutto dai numerosissimi giocatori su PC.

Durante l’evento in questione è stato infatti rilasciato, insieme allo scoppiettante trailer che potete comodamente osservare qui sotto, anche la data di lancio di tale episodio. Fortunatamente non ci sarà da attendere troppo: Halo Reach sbarcherà nella The Master Chief Collection il prossimo 3 dicembre 2019 sui nostri PC.

Ovviamente l’opera in questione arriverà in una versione rifinita e migliorata per l’occasione e supporterà quindi anche una risoluzione in 4K. Un’ulteriore motivo, quindi, per recuperare il titolo su PC e, perché no, anche per regalarsi un altro giro su Halo Reach.

Prequel del primissimo Halo: Combat Evolved, Halo Reach è l’ultimo episodio della serie a cui ha lavorato Bungie prima di gettarsi su Destiny e racconta le drammatiche vicende del Noble Team. Un’esperienza colma di pathos e tensione, che è stata consegnata agli annali come un titolo a dir poco indimenticabile.

Che ne pensate di questa notizia e di quanto svelato stasera all’X019? Quale annuncio ha catturato maggiormente la vostra attenzione, avete mai avuto l’occasione di provare con le vostre mani questo particolare episodio della leggendaria saga o aspettavate proprio questa occasione per recuperarlo? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!