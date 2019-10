Halo Reach: in arrivo un nuovo test flight su PC, ecco tutti i contenuti

Su PC è in arrivo un nuovo test flight per Halo Reach: ecco tutti i contenuti disponibili in tale attesissima prova del titolo.

343 Industries ha recentemente annunciato, tramite un post sul proprio blog ufficiale, l'arrivo a breve di un nuovo test flight per l'attesissima versione PC di Halo Reach. Non c'è ancora una data precisa per tale prova ma una cosa è già sicura: contenutisticamente parlando sarà il test flight del titolo più ricco di sempre. A poter accedere a tale prova saranno dei giocatori appositamente selezionati tra quelli facenti parte dell'Insider Program. Anche se non è stato ancora comunicato il numero esatto di partecipanti è verosimile pensare che sia circa pari a quello del precedente test flight, ossia 50000 giocatori. Ecco quindi le varie modalità presenti in tale prova: Campagna: I giocatori potranno provare le missioni Noble Actual e Winter Contingency. Firefight: Saranno disponibili le mappe Beachhead, Corvette e Holdout sia in modalità normale che eroica. Multiplayer: 2 vs. 2 nelle mappe Countdown , Powerhouse e Zealot .

, e . 4 vs. 4, Flag and Bomb, Zone Control, Asset Denial e Action Sack sulle mappe precedenti, con l’aggiunta di Tempest .

. 8 vs. 8 sarà invece disponibile nelle modalità Slayer, Flag and Bomb, Zone Control e Asset Denial nelle mappe Tempest, Breakpoint e Ridgeline .

. Halo: Reach Team Hardcore sarà disponibile nelle modalità Slayer e Capture the Flag nelle mappe Countdown e Zealot .

. Sarà inoltre possibile giocare ad Invasion nella mappa Breakpoint. Che ne pensate di questa notizia e di Halo Reach? Avete mai giocato nel corso degli ultimi anni l’opera in questione o state proprio aspettando il suo esordio su PC per metterci le mani sopra? Fateci sapere che ne pensate a riguardo direttamente nei commenti! Volete recuperare tutta la leggendaria saga dedicata al celebre eroe Microsoft? Potete farlo con la Halo Master Chief Collection, che trovate su Amazon ad un ottimo prezzo!