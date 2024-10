Halo passa ufficialmente in Unreal Engine e 343 cambia nome

La storica serie di videogiochi Halo si prepara a una svolta epocale. Microsoft ha annunciato che 343 Industries cambierà nome in Halo Studios e adotterà l'Unreal Engine 5 come motore grafico per i futuri capitoli della saga, abbandonando il proprio Slipspace Engine.

Questa notizia segna l'inizio di una nuova era per il franchise di Halo, come spiegato da Pierre Hintze, capo del team: "Se si analizza Halo, ci sono stati due capitoli ben distinti. Capitolo 1 - Bungie. Capitolo 2 - 343 Industries. Ora, credo che il pubblico voglia di più. Quindi non cercheremo solo di migliorare l'efficienza dello sviluppo, ma di cambiare la ricetta del modo in cui realizziamo i giochi di Halo."

Il passaggio a Unreal Engine 5 mira a velocizzare lo sviluppo e consentire pubblicazioni più frequenti di nuovi contenuti. Elizabeth van Wyck, COO dello studio, ha dichiarato: "Il modo in cui abbiamo realizzato i giochi di Halo in passato non funziona necessariamente bene per come vogliamo realizzare i giochi per il futuro. Parte della conversazione che abbiamo avuto riguardava il modo in cui aiutare il team a concentrarsi sulla creazione di giochi, piuttosto che sulla creazione di strumenti e motori".

L'art director Chris Matthews ha sottolineato le potenzialità offerte dalle tecnologie di Unreal Engine 5: "Nanite e Lumen ci offrono l'opportunità di espandere il nostro mondo in un modo che l'industria non ha mai visto prima. Come artisti, è incredibilmente eccitante fare questo lavoro".

Project Foundry: un assaggio del futuro di Halo

Nel video diario che annuncia questi cambiamenti, è stato mostrato Project Foundry, un prototipo che offre un'anteprima di come potrebbe apparire Halo utilizzando l'Unreal Engine 5. Pur non essendo un nuovo gioco, Project Foundry serve come banco di prova per sperimentare le potenzialità del nuovo motore grafico.

Gli sviluppatori assicurano che Halo Infinite (acquistabile su Amazon) continuerà a ricevere supporto e aggiornamenti basati sul precedente Slipspace Engine. Parallelamente, i nuovi Halo Studios lavoreranno su diversi progetti che sfrutteranno l'Unreal Engine 5 per costruire il futuro della serie.

La sfida principale per il team sarà quella di trasportare il feeling caratteristico degli sparatutto Halo in questa nuova veste tecnica, mantenendo l'identità della serie pur sfruttando le potenzialità offerte dal nuovo motore grafico.

Questa evoluzione di Halo riflette i cambiamenti nelle aspettative dei giocatori, che richiedono contenuti più frequenti e un'espansione costante dell'universo di gioco. Con l'adozione dell'Unreal Engine 5 e la riorganizzazione in Halo Studios, Microsoft punta a soddisfare queste richieste garantendo al contempo un salto qualitativo nella resa grafica e nelle possibilità di gameplay.