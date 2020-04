Hearthstone, al via la seconda edizione del The Br4wl di Red Bull

Il mondo dell’eSport sembra non voler fermarsi anche difronte all’emergenza Coronavirus, che qui nel belpaese va piano piano sempre più calando con l’entrata nella Fase 2. Non è però ancora tempo di parlare di eventi dal vivo e di grandi show ecco infatti che Red Bull per questa seconda edizione del The Br4wl ha pensato ad un torneo completamente online, nel quale però non mancheranno delle grandi sorprese per rendere il tutto spettacolare. Il torneo di Hearthstone organizzato da Red Bull arriva alla sue seconda iterazione ed avrà lo start il prossimo 6 maggio con quattro turni di qualificazione.

Ogni qualifier prevederà un massimo di 256 giocatori, che si contenderanno 2 pass per accedere alla fase successiva del torneo. Alla fine delle qualificazioni si terranno i playoff che vedranno impegnati gli 8 player qualificati in turni da 4, previsti per il 4 e 10 giugno. Sarà poi possibile assistere alla finale del torneo di Hearthstone sul canale Twitch di Red Bull Italia. La finalissima anche se si svolgerà completamente online, darà comunque la possibilità ai giocatori di giocarla nel migliore dei modi come se si trovassero all’interno di una eSport arena.

Il tutto anche grazie anche ad una partnership firmata con Predator che fornirà dei kit ai giocatori, “Anche quest’anno Predator, il brand di Acer dedicato agli hardcore gamer, continua la partnership con Red Bull Italia. Siamo pronti a fornire ai finalisti un set up di gioco del tutto eccezionale: i Predator Orion 3000.

I potenti desktop sono caratterizzati da linee eleganti e da un’ottima dissipazione del calore, e, abbinati a monitor Predator Serie XB1, sono in grado di offrire un’impressionante qualità delle immagini e una grafica estremamente fluida“, spiega Tiziana Ena marketing Manager di Acer Italia. L’appuntamento con la finale è fissato per sabato 27 giugno sempre sul canale Twitch di Red Bull.