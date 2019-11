Hearthstone Descent of Dragons annunciato al BlizzCon 2019

Durante la cerimonia di apertura della BlizzCon 2019 c'è stato l'annuncio ufficiale da parte di Blizzard di Descent of Dragons, nuovo dlc di Hearthstone

La BlizzCon 2019 è ufficialmente iniziata e ad aprirne le danze è l’ormai consueta cerimonia d’apertura, dalla quale non solo sono state rilasciate nuove informazioni sui titoli più giocati targati Blizzard ma abbiamo assistito a nuovi attesissimi annunci, come quello di Diablo 4. Ma anche Hearthstone, il gioco di carte di Blizzard, ha avuto il suo spazio durante la cerimonia.

Descent of Dragons è la nuova espansione di Hearthstone, che porterà i giocatori a Dragonblight, una zona di World of Warcraft: Wrath of the Lich King. Dragonblight si trova nella nevosa Northrend. All’interno dell’espansione ci sarà spazio anche per molti draghi morti, quindi possiamo aspettarci alcune carte potenzialmente inquietanti come Galakrond, l’enorme scheletro che domina il paesaggio di Dragonblight.

La nuova parola chiave per le introduzioni che arriveranno insieme a Descent of Dragons è Invoke. Giocare le carte Invoke rafforzerà Galakrond, potenziandolo fino a farlo arrivare ad una seconda forma più mortale, e infine, Galakrond, Azeroth’s End.

Infine è stato annunciata anche una nuova modalità che prende il nome di Hearthstone Battlegrounds, che riprende le meccaniche degli Autochess. In battlegrounds 8 giocatori si sfidano con le carte più famose del gioco per ottenere la gloria in un gioco che prende a piene mani dal fenomeno del momento cavalcato da TFT e da Dota. La modalità uscirà il 12 Novembre in OpenBeta e sarà preacquistabile nello stesso giorno.

Che ne pensate di questa notizia e della BlizzCon 2019 in generale? Vi sta piacendo quanto ad oggi mostrato durante tale evento da Blizzard Entertainment? Avevate mai giocato ad Hearthstone o approfitterete di Descent of Dragons per approcciarvi al card-game? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!