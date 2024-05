Hellblade 2: ecco come eliminare le bande nere su PC

Ninja Theory ha recentemente lanciato Senua's Saga: Hellblade 2, il seguito molto atteso del suo acclamato predecessore. Il gioco, disponibile esclusivamente in versione digitale, ha suscitato notevole interesse nella community videoludica, grazie alla sua profonda narrazione e all'impeccabile realizzazione grafica.

Hellblade II si distingue per il suo sviluppo evolutivo rispetto al primo capitolo. Il gioco immerge i giocatori in un'atmosfera opprimente, fatta di tensioni fisiche e psicologiche, caratteristiche del mondo oscuro e tumultuoso in cui la protagonista, Senua, si trova a lottare.

Dal punto di vista tecnico, il gioco è impeccabile, ma ha suscitato alcune critiche per le bande nere cinematografiche sullo schermo, che non possono essere eliminate dalle impostazioni di gioco. Tuttavia, gli utenti possono rimuoverle modificando il file Engine.ini. Per fare ciò, bisogna aggiungere alcuni comandi specifici alla fine del file situato in: “Users\%LOCALAPPDATA%\Hellblade2\Saved\Config\WindowsNo”. Questi comandi permettono di eliminare le bande nere e altre opzioni visive come l'aberrazione cromatica e la grana della pellicola.

È importante notare che, sebbene la rimozione delle bande nere migliori l'esperienza visiva, questa modifica può causare una riduzione delle prestazioni del gioco, influenzando la fluidità dei fotogrammi. Gli utenti dovrebbero considerare questo aspetto prima di procedere con le modifiche.

Qua di seguito i comandi da eseguire: “Users\%LOCALAPPDATA%\Hellblade2\Saved\Config\Windows\”. [SystemSettings]

r.NT.Lens.Distortion.Intensity=0

r.NT.Lens.Distortion.Stretch=0

r.NT.Lens.ChromaticAberration.Intensity=0

r.NT.DOF.RotationalBokeh=0

r.NT.DOF.NTBokehTransform=0

r.FilmGrain=0

r.NT.AllowAspectRatioHorizontalExtension=0

r.NT.EnableConstrainAspectRatio=0

Per quanto riguarda le console, Hellblade 2 offre un'esperienza impressionante anche su Xbox Series X|S. Nonostante la mancanza di una versione fisica possa essere vista come un punto di non ritorno per alcuni, il gioco continua a ricevere elogi per la sua qualità e l'impegno nello sviluppo.