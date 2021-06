Hellblade 2 Senua’s Saga, nuovo impressionante trailer del dietro le quinte

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

L’evento di Xbox esteso si sta ancora celebrando, eppure giusto poco dopo l’inizio dello show è strato mostrato qualcosa di nuovo anche relativo ai lavori che Ninja Theory sta svolgendo dietro le quinte per Hellblade 2. In tanti in realtà lo aspettavano durante la conferenza di domenica scorsa, e invece Xbox ha deciso di tenersi questo trailer “dietro le quinte” per questo evento esteso. Il video si apre con le parole di Tameem Antoniades, Chief Creative del team. A quanto sembra i lavori sul titolo stanno continuando in modo ottimale e tutto il team si sta impegnando per portarci un nuovo tipo di gioco.

I lavori svolti negli ultimi messi sembra che stiano interessando una parte corposo del sequel dedicato a Senua, di conseguenza possiamo aspettarci un lancio non troppo vicino. Il team inoltre sta lavorando a stretto contatto con Epic per portare sul nostro schermo dei personaggi digitali quanto più vicini alla realtà possibile. Possiamo immaginarci quindi che Hellblade faccia uso di una delle ultime tecnologie introdotte da Epic, ovvero i Metahuman, in maniera ovviamente customizzata per Ninja Theory.

Ora in notizia vi lasciamo il trailer che è stato possibile visionare durante l’evento. E ci chiediamo come mai Microsoft non lo abbia mostrato all’interno della conferenza, soprattutto per la potenza visiva che questo titolo sembra avere. Dal punto di vista comunicativo Hellblade 2 Senua’s Saga mira ad essere un gioco quasi completamente diverso dal suo predecessore e l’impegno che il team di sviluppo ci sta mettendo è possibile vederlo anche all’interno di ogni frame di questo trailer.

Vi consigliamo inoltre di recuperare il primo Hellblade che potete trovare all’interno del Game Pass sia su console che su PC. Di conseguenza prendete la palla al balzo e gettatevi all’interno di questo fantastico immaginario. Fateci sapere poi cosa ne pensate del trailer!