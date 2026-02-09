Il fenomeno cooperativo Helldivers 2 torna sotto i riflettori della community Xbox con una promozione che segna il prezzo più basso di sempre per lo shooter co-op targato Arrowhead Game Studios. Da domenica scorsa, Microsoft ha ridotto silenziosamente il costo del titolo sul proprio store digitale, offrendo ai giocatori un'opportunità d'oro per unirsi alla lotta contro i nemici della Super Terra. L'operazione arriva a pochi mesi dal debutto del gioco sull'ecosistema Xbox, avvenuto lo scorso agosto dopo un'esclusiva temporale su PlayStation 5 e PC che aveva fatto discutere parecchio la community multipiattaforma.

Il taglio di prezzo porta Helldivers 2 a 29,99€ in Italia, contro i precedenti 39,99 euro di listino. Si tratta di una riduzione del 25% che rende lo shooter cooperativo molto più accessibile per chi aveva temporeggiato prima di tuffarsi nell'esperienza. La promozione risulta attualmente attiva su Xbox Store con una scadenza fissata tra appena due giorni, rendendo necessaria una decisione rapida per chi volesse approfittarne.

La tempistica di questa offerta potrebbe non essere casuale. La community Xbox si aspetta infatti l'imminente avvio del tradizionale Lunar New Year Sale, la promozione annuale che Microsoft dedica al Capodanno lunare. Sebbene Redmond non abbia ancora ufficializzato date o contenuti di questa iniziativa promozionale, è plausibile che Helldivers 2 possa essere confermato nel catalogo scontato, potenzialmente estendendo la disponibilità dell'offerta oltre la finestra temporale attualmente indicata.

Il titolo ha conquistato un Metacritic rating di 85 su Xbox Series X, confermandosi uno degli shooter cooperativi meglio riusciti dell'ultima generazione

Per chi non conoscesse il titolo, Helldivers 2 rappresenta l'evoluzione del concept cooperativo introdotto dal predecessore, passando dalla visuale top-down a una prospettiva in terza persona che ha rivoluzionato completamente il gameplay. Il cuore dell'esperienza rimane la cooperazione tattica fino a quattro giocatori, chiamati a completare missioni procedurali su pianeti ostili mentre gestiscono il temuto fuoco amico e coordinano strategie per sopravvivere a orde sempre più aggressive di nemici.

L'accoglienza su Xbox Series X e Series S è stata estremamente positiva, con la versione console che ha beneficiato di ottimizzazioni tecniche specifiche per sfruttare l'hardware Microsoft. Il frame rate stabile e i tempi di caricamento ridotti grazie all'SSD delle console current-gen hanno contribuito a rendere l'esperienza fluida anche durante le concitate sparatorie cooperative che caratterizzano il titolo.

La promozione si rivela particolarmente interessante per chi cerca un'esperienza multiplayer cooperativa solida da condividere con amici, specialmente considerando che il gioco mantiene una community attiva e riceve regolarmente aggiornamenti di contenuto da parte di Arrowhead Game Studios.