Il gaming e la pubblicità televisiva raramente si trovano messi a confronto in maniera così diretta, eppure l'ultimo spot del franchise Pokémon trasmesso durante il Super Bowl ha sollevato un bel po' di domande. Secondo alcune stime, il costo complessivo di quella singola pubblicità potrebbe aver superato l'intero budget di sviluppo di Leggende Pokémon: Z-A.

La pubblicità celebrativa per il trentesimo anniversario della serie, durata circa sessanta secondi, è stata trasmessa durante l'evento sportivo più seguito negli Stati Uniti. Tra i protagonisti dello spot figurano volti noti come Lady Gaga, il pilota di Formula 1 Charles Leclerc e il giovane talento del calcio Lamine Yamal, ciascuno impegnato a dichiarare il proprio Pokémon preferito. Un cast stellare che, insieme alla produzione e all'acquisto dello spazio pubblicitario, ha richiesto un investimento considerevole.

Secondo le cifre pubblicate da USA Today, uno slot da trenta secondi durante l'ultimo Super Bowl aveva un prezzo compreso tra gli otto e i dieci milioni di dollari. Moltiplicando questa cifra per la durata effettiva della pubblicità Pokémon, si arriva a una spesa per il solo spazio televisivo tra i sedici e i venti milioni di dollari.

A questi vanno aggiunti i costi di produzione e i compensi per le celebrità coinvolte, portando la stima complessiva verso i trenta milioni di dollari.

Il confronto con i budget di sviluppo diventa ancora più stridente se si considerano le informazioni emerse da una recente fuga di dati che ha colpito Game Freak. Secondo questi documenti non ufficiali, Leggende Pokémon: Z-A avrebbe ricevuto un budget di sviluppo di appena tredici milioni di dollari. Una cifra che, se confermata, risulterebbe inferiore al solo costo dello spazio pubblicitario acquistato per lo spot del Super Bowl, senza contare produzione e casting.

La community dei giocatori ha reagito con frustrazione a questo apparente squilibrio. Molti fan ritengono che cifre così contenute siano inadeguate per un franchise delle dimensioni di Pokémon, e che proprio questi limiti finanziari siano alla radice dei problemi tecnici e grafici che hanno caratterizzato i capitoli più recenti.

Il paragone con produzioni di livello doppia A economico è ricorrente nelle discussioni online, alimentando il malcontento verso scelte gestionali ritenute poco lungimiranti.

Tuttavia, la questione va inquadrata nel contesto più ampio dell'ecosistema economico di Pokémon. I videogiochi rappresentano infatti solo una frazione del fatturato complessivo del marchio, che continua a generare profitti miliardari attraverso il merchandising, le carte collezionabili, le serie animate e gli eventi dal vivo.

Nonostante le critiche ricorrenti sulla qualità tecnica, ogni nuovo titolo principale della serie continua a registrare vendite impressionanti, spesso superando i dieci milioni di copie nei primi mesi dal lancio.

Questa resilienza commerciale dimostra che il pubblico rimane fedele al brand anche quando l'aspetto grafico non raggiunge gli standard dei titoli tripla A contemporanei. La forza del marchio Pokémon risiede evidentemente in elementi che vanno oltre la mera resa visiva: la componente nostalgica, il gameplay collaudato e l'appeal universale dei mostriciattoli tascabili continuano a fare la differenza.

L'investimento massiccio in pubblicità durante eventi come il Super Bowl rientra in una strategia di marketing più ampia, volta a mantenere il franchise sotto i riflettori globali e ad attrarre nuove generazioni di fan.

Per un brand che quest'anno celebra tre decenni di esistenza, la visibilità garantita da uno spot durante l'evento sportivo più seguito d'America rappresenta un'opportunità difficilmente replicabile con altri mezzi. Resta il fatto che il contrasto tra questi investimenti pubblicitari e i budget di sviluppo solleva questioni legittime sulla distribuzione delle risorse all'interno di un'industria sempre più orientata al profitto immediato.

Perché diamo sempre la colpa a Game Freak?

È quasi surreale, se non addirittura offensivo per l'intelligenza dei fan, leggere queste cifre nero su bianco. Da una parte abbiamo circa trenta milioni di dollari bruciati in sessanta secondi di gloria televisiva, tra slot pubblicitari dorati e cachet stellari per Lady Gaga e Charles Leclerc; dall'altra, se i leak recenti sono veritieri, abbiamo un budget di sviluppo per Leggende Pokémon: Z-A che fatica ad arrivare alla metà di quella somma.

Questa disparità getta una luce completamente nuova, e forse assolutoria, sul ruolo di Game Freak. Per anni, la narrazione dominante nella community e sulla stampa specializzata è stata quella di uno studio "pigro", tecnologicamente arretrato o incapace di gestire il passaggio al 3D e all'open world.

Abbiamo riso degli alberi di Spada e Scudo, ci siamo infuriati per i bug di Scarlatto e Violetto e abbiamo lamentato frame rate inaccettabili. Ma di fronte a questi numeri, la domanda sorge spontanea: come possiamo pretendere un titolo tecnicamente all'avanguardia, rifinito e ottimizzato come un tripla A, se le risorse messe sul piatto sono quelle di una produzione "doppia A" economica?

Tredici milioni di dollari, nel mercato videoludico odierno, sono briciole per un franchise che muove miliardi. È evidente che il problema non risieda nell'incapacità dei programmatori o degli artisti di Game Freak, ma in una gestione aziendale (probabilmente imputabile a The Pokémon Company e ai detentori del marchio) che vede il videogioco non come il prodotto finale da celebrare, ma come un mero veicolo a basso costo per vendere merchandise, carte e anime.

Il messaggio che passa da questo spot del Super Bowl è desolante: l'immagine patinata e l'hype mediatico valgono più della sostanza del codice. È una strategia che funziona commercialmente, certo, ma è artisticamente avvilente. Game Freak non è il villain di questa storia, ma sembra piuttosto un team costretto a fare i miracoli con le "mance", mentre il grosso del budget viene dirottato verso il marketing.

Se vogliamo che i giochi Pokémon tornino a brillare, i soldi devono finire nel motore di gioco, non (solo) nelle tasche delle celebrità.