Analogue ha annunciato una serie limitata di colorazioni per la sua console 3D, ispirata direttamente ai prototipi mai commercializzati dell'originale Nintendo 64. Un'operazione che va oltre il semplice restyling estetico, puntando a recuperare un pezzo di storia del gaming rimasto chiuso nei cassetti di Nintendo per oltre due decenni. Per gli appassionati di hardware vintage e collezionismo videoludico, si tratta di un'occasione rara per possedere varianti cromatiche che all'epoca rimasero confinate ai laboratori di sviluppo.

Le nuove colorazioni dell'Analogue 3D includono Ghost, Glacier, Extreme Green, Ocean e l'iconica Atomic Purple, quest'ultima particolarmente amata dalla community retrogaming. Ciascuna variante non si limita al solo chassis della console, ma presenta un matching completo con cavi, alimentatore e una scheda SD da 16GB preinstallata, tutti coordinati cromaticamente. L'attenzione al dettaglio si estende anche ai controller: Analogue ha rinnovato la partnership con 8BitDo per produrre gamepad perfettamente abbinati a ogni colorazione, completando un'esperienza estetica coerente che richiama fedelmente l'era N64.

Dal punto di vista tecnico, l'Analogue 3D si conferma come la soluzione più avanzata per il gaming Nintendo 64 su hardware moderno, utilizzando un approccio basato su FPGA (Field-Programmable Gate Array) che replica a livello circuitale il comportamento dell'hardware originale, evitando le imprecisioni tipiche dell'emulazione software. Questa tecnologia garantisce compatibilità nativa con le cartucce originali e una fedeltà di riproduzione impossibile da ottenere con emulatori tradizionali, pur offrendo output video moderni fino a risoluzioni superiori.

I controller 8BitDo coordinati alle colorazioni della console saranno disponibili a 49,99 dollari, con le prime spedizioni programmate per aprile

La strategia commerciale di Analogue continua a puntare sulla scarsità artificiale: l'azienda ha confermato che le nuove colorazioni saranno prodotte in quantità estremamente limitate, con vendite che inizieranno il 9 febbraio alle 17:00 ora italiana sul loro sito ufficiale. Un approccio già collaudato nelle precedenti ondate di vendita, quando sia il lancio iniziale dell'Analogue 3D sia le successive colorazioni Funtastic esaurirono le scorte in pochi minuti, generando un mercato secondario con prezzi maggiorati anche del 50-100% rispetto al listino ufficiale.

Il prezzo resta fissato a 299,99 dollari per la console, circa 285 euro al cambio attuale, ma per il mercato europeo potrebbero applicarsi costi aggiuntivi legati a dazi e IVA. Analogue promette spedizioni rapide, con consegne programmate tra 24 e 48 ore dal completamento dell'ordine per chi riuscirà ad accaparrarsi un'unità. I controller 8BitDo, disponibili in preordine contestualmente alla console al prezzo di 49,99 dollari, vedranno invece le prime spedizioni slittare ad aprile, creando un disallineamento temporale che potrebbe spingere alcuni acquirenti verso alternative di terze parti nel frattempo.

Per chi non riuscisse ad assicurarsi una delle colorazioni speciali, resta disponibile la versione standard della console, anche se con tempi di attesa potenzialmente più lunghi considerando la domanda sostenuta. L'Analogue 3D si inserisce in un segmento di mercato in crescita, dove l'hardware retro premium attrae sia collezionisti disposti a investire cifre considerevoli sia puristi del gaming classico alla ricerca della massima fedeltà all'esperienza originale, ma con i vantaggi della connettività moderna e della qualità video contemporanea.