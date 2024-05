Helldivers 2, ci giocate su PC? Sarete costretti a farvi un account PlayStation

Arrowhead ha annunciato, tramite la propria pagina social, che dal 6 maggio servirà avere un account PlayStation per poter usufruire di Helldivers 2 su Steam. Esattamente come svariati giochi Xbox, quali Halo Infinite, Gears 5, Sea of Thieves e tanti altri, a quanto sembra anche Sony sta puntando ad aver un maggior numero di utenti unici sul proprio network, portando i giocatori PC nell'ecosistema.

Questo è un ulteriore passo del PlayStation per allargare la propria presenza su PC. Circa una settimana fa, Sony aveva annunciato l'arrivo, in contemporanea con Ghost of Tsushima su PC, di una gamebar dedicata.

Ovviamente crearsi un account sarà completamente gratuito e non bisognerà, in alcun modo, pagare un abbonamento per videogiocare online, ma molti utenti non sembrano felice della scelta del team, che è comunque stato "costretto" da Sony ad adottare questa politica.

A questo punto sembra abbastanza chiara la volontà di PlayStation di fare ulteriori passi in avanti su PC, magari con l'arrivo di un client dedicato e perché no, anche dei giochi in uscita contemporanea su PC. Dopotutto, Helldivers 2 testimonia che lanciare le esclusive su più piattaforme, porta inevitabilmente molti più guadagni.

Che cosa ne pensate di questa decisione da parte di Sony? Fatecelo sapere nello spazio riservato ai commenti.