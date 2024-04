PlayStation fa un altro passo verso il PC Gaming, ecco l'Overlay

L'atteso arrivo di Ghost of Tsushima Director's Cut su PC ha portato con sé una novità interessante: l'introduzione del nuovo Overlay PlayStation. Nixxes Software, tramite il PS Blog, ha annunciato che questo sarà il primo gioco PlayStation su PC Windows a beneficiare di questa funzione, aprendo così le porte a un'esperienza di gioco ancora più integrata.

Ma cosa offre di preciso questo nuovo Overlay PlayStation? Premendo Shift + F1 durante il gioco o accedendo direttamente tramite il menu, i giocatori potranno accedere a una serie di funzionalità che includono l'elenco degli amici, i Trofei, le impostazioni e i dettagli del proprio profilo PlayStation. Questo permette ai giocatori di restare connessi con la propria community PlayStation anche mentre giocano su PC, offrendo un'esperienza di gioco più completa in maniera alquanto simile di quanto visto con la Xbox Game Bar.

Inoltre, giocando a Ghost of Tsushima Director's Cut su PC, i giocatori avranno la possibilità di ottenere Trofei, con la stessa lista disponibile sulla versione PS5 del gioco. Questo si aggiunge al supporto degli Achievement di Steam e di Epic Games Store, senza sostituirli ma integrandoli nella esperienza di gioco complessiva.

È importante sottolineare che l'utilizzo dell'Overlay PlayStation è completamente opzionale e non è obbligatorio per giocare in modalità single player o in Leggende, la modalità multigiocatore del gioco. Tuttavia, per avviare la modalità Leggende, sarà comunque necessario avere un account PlayStation Network come fa già Xbox con Sea of Thieves, Grounded e altri titoli simili.

Questa introduzione è un altro piccolo passo verso lo sbarco completo di PlayStation nel mondo PC. È plausibile che in futuro vedremo uno store PC dedicato con relativo client e non è da escludere che il tutto possa arrivare nel corso dei prossimi anni.