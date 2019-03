Hitman 2: supporto ufficiale a Directx 12 da oggi

Hitman 2 si aggiorno oggi, 26 marzo 2019: è stato incluso il supporto ai Directx 12, ma sono stati risolti molti altri bug che bloccavano la prosecuzione.

Io Interactive ha annunciato che Hitman 2, da oggi, offre il supporto ufficiale a Directx 12. Il nuovo update aggiunge il supporto alle ultime API di Microsoft: speriamo quindi che i problemi riscontrati nell’ottimizzazione della CPU siano risolti. Il team ha inoltre corretto un problema che impediva alla impostazioni del Motion Blur di funzionare come avrebbero dovuto.

Chi è interessato a fare benchmark tramite Hitman 2 sarà contento di sapere che è stato risolto un errore che impediva di generarli; sono stati anche risolti alcuni bug che creavano problemi con la corretta visualizzazione dell’ambiente e delle ombre.

Le correzioni includono anche una serie di fix a vari bug legati alle missioni, vediamoli insieme:

Corretto un bug che assegnava zero punti alla conclusione di una run, anche se il giocatore aveva avuto successo.

Sistemato un problema che portava Rico Delgado a interrompere la propria routine di movimento dopo aver finito il tatuaggio.

Risolto un problema che causava uno sfarfallio delle texture nella missione Serpente a Tre Teste in Santa Fortuna.

Eliminato un bug che portava al fallimento della missione “Backpacker” dopo aver piazzato il souvenir.

Perfezionata un’animazione che faceva compenetrare una valigetta con le gambe di 47 nel caso nel quale si attiri l’attenzione delle guardie mentre si trasporta la valigetta.

Corretto un problema che impeditiva di usare la chiave inglese nella missione “Hidden Stash”.

Sistemato un bug che impediva agli NPC svenuti di morire se colpiti da una palla da discoteca.

Eliminati una serie di problemi minori legati agli elementi ambientali, in varie location.

Risolti vari glitch audio.

Tolta la location “Arrived” nella pagina delle Statistiche.

Inoltre, sono state fatte delle correzioni anche nella Ghost Mode di Hitman 2: sono stati aggiunti i nomi alle aree per aiutare nella navigazione, sono stati risolti dei problemi che causavano dei crash o dei caricamenti infiniti entrando in un match e, infine, è stato eliminato un bug il quale faceva in modo che il primo obbiettivo non fosse selezionato casualmente.