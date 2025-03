Giochi stealth | I migliori del 2025

Tra tutti i generi videoludici presenti sul mercato, gli appassionati hanno da sempre un debole per l'approccio ragionato, la pianificazione e l'esecuzione silenziosa. Per questo il genere stealth ha sempre avuto un fascino unico su una nicchia (ma non troppo) di videogiocatori. Nel corso della storia videoludica, ci sono state tantissime saghe stealth, sia in prima che in terza persona, che hanno contribuito a evolvere il genere, portandolo verso nuove forme di espressione e divertimento.

Il genere stealth ha subito notevoli evoluzioni nel corso degli anni. Oggi è raro trovare titoli stealth "puri", che si concentrano esclusivamente sull'azione furtiva. Molti giochi moderni mescolano elementi stealth con meccaniche di altri generi, come l'azione, l'avventura, il gioco di ruolo o addirittura il platform. Nonostante ciò, il cuore del genere stealth rimane intatto: la pianificazione, la pazienza, l'osservazione e l'esecuzione silenziosa. In questa particolare guida, vi proporrò alcuni dei migliori giochi stealth sul mercato.

Dishonored 2

Potremmo iniziare parlando di quel gioco che incarna la quintessenza della libertà d'azione, offrendo un bivio cruciale fin dalle prime battute: accettare o rinunciare a poteri straordinari. Rifiutare questo dono significa, di fatto, scegliere una strada ben precisa, quella di un'esperienza stealth pura, che ricorda i classici Thief degli anni '90 – un genere che, nella sua forma più autentica, è diventato piuttosto raro. Senza alcun potere soprannaturale, sei costretto a diventare un maestro dell'osservazione: devi studiare i movimenti dei nemici, origliare le loro conversazioni, analizzare documenti sparsi per l'ambientazione, e poi decidere se neutralizzarli in modo non letale o eliminarli definitivamente. Una vastità di opzioni che, se si sceglie di abbracciare le abilità sovrannaturali, si moltiplica esponenzialmente.

Dishonored 2 (acquistabile su Amazon), quindi, supera persino il suo già eccellente predecessore, espandendo e raffinando le meccaniche di gioco. Se decidi di utilizzare i poteri, magari in una partita New Game Plus dopo averli sbloccati tutti, ti si spalancheranno orizzonti di possibilità quasi infinite. Ogni situazione può essere affrontata in decine di modi diversi, garantendo una rigiocabilità praticamente illimitata. Ma le eccellenze di Dishonored 2 non si limitano a questo. Il level design è superbo, raggiungendo vette di assoluta genialità in alcune missioni, in particolare nella magione di Kirin Jindosh e in un'altra sequenza che preferisco non rivelare per non rovinare la sorpresa. I livelli sono più ampi e strutturati, e in alcuni casi offrono la possibilità di completare incarichi secondari. Inoltre, ed è un dettaglio fondamentale, all'inizio dell'avventura puoi scegliere il tuo protagonista: Emily Kaldwin o Corvo Attano. Questa scelta non è puramente estetica, ma influenza profondamente il gameplay. Giocare nei panni di Corvo significa avere accesso a un set di abilità diverso, ripreso dal primo capitolo, ma comunque distinto da quello di Emily. Nel New Game Plus, però, le cose si fanno ancora più interessanti, perché puoi combinare le abilità di entrambi i personaggi in un'unica partita, aprendo scenari di gioco incredibilmente vari.

Hitman World of Assassination

Hitman: World of Assassination (acquistabile su Amazon) è la summa dell'esperienza di gioco della trilogia Hitman sviluppata da IO Interactive. Si tratta di un gioco stealth in terza persona in cui vesti i panni dell'Agente 47, un assassino geneticamente modificato, impegnato in contratti di omicidio in giro per il mondo. Il gioco offre una libertà d'azione senza precedenti: ogni livello è un sandbox intricato e dettagliato, ricco di opportunità, segreti e approcci diversi per eliminare i bersagli.

La forza di World of Assassination risiede nella sua rigiocabilità. Ogni missione può essere affrontata in innumerevoli modi: puoi travestirti, avvelenare il cibo, sabotare l'equipaggiamento, inscenare incidenti, o semplicemente usare un approccio diretto (ma rischioso). Il gioco ti incoraggia a sperimentare, a improvvisare e a sfruttare l'ambiente a tuo vantaggio.

World of Assassination include tutti i livelli della trilogia (Hitman, Hitman 2 e Hitman 3), rimasterizzati e migliorati, oltre a contenuti aggiuntivi come contratti escalation, bersagli elusivi (disponibili per un tempo limitato) e la modalità Freelancer, una campagna roguelike in cui devi pianificare ed eseguire una serie di missioni con equipaggiamento limitato e bersagli casuali.

Metal Gear Solid V: The Definitive Experience

Potrei parlarvi all'infinito di Metal Gear Solid V (acquistabile su Amazon), di come sia stato gestito lo sviluppo e della rottura fra Konami e Hideo Kojima. Ma non è la sede per farlo, e in verità non ho nemmeno la voglia di risvegliare quel dolore fantasma ancora presente in me e in tutti i fan più accaniti. Ciò che mi preme evidenziare è invece il gameplay sfaccettato, complesso e sempre diverso.

Comincio col dirvi che la raccolta contiene Metal Gear Solid V: Ground Zeroes, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Metal Gear Online e tutti i DLC. Un pacchetto davvero molto ricco, perlomeno da un punto di vista contenutistico, nonostante - come tutti saprete - gli evidenti tagli che la produzione ha subito. Per quanto possa sembrare esagerato, in attesa di mettere le mani su The Last of Us: Part II - stando alle recensioni presenta delle meccaniche stealth ben lavorate. Qui la nostra recensione - mi sento di dirvi che, per adesso, uno stealth con meccaniche così curate e con una tale libertà non esista affatto al di fuori di Metal Gear Solid V. L'ultimo Solid sviluppato da Hideo Kojima, per quanto si differenzi e allontani moltissimo dai suoi predecessori, impreziosisce tanto l'approccio furtivo, inserendolo in un contesto open world in cui a farla da padrone è l'eccezionale level design sempre diverso. Già in Ground Zeroes ma ancora di più in The Phantom Pain, le mappe sono davvero vaste, ma mai ridondanti, e vi divertirete un mondo cercando le vie migliori per affrontare ogni situazione, e non dimenticatevi che potrete fare affidamento anche sul vostro esercito. Big Boss, qui ribattezzato Venom, ha modo di richiamare in battaglia un elicottero, di mandare in missione i suoi soldati e di utilizzare svariati veicoli. Tuttavia, l'aggiunta più sfiziosa riguarda le spalle: a partire da un destriero veloce e capace di mandare fuori strada i veicoli con i suoi escrementi, MGS V aggiunge varietà su varietà; difficilmente vi annoierete.

Splinter Cell Blacklist

Scomparso dai radar ormai da diverso tempo, Splinter Cell Blacklist rappresenta l'ultimo contatto che i fan ebbero con il sempre ottimo Sam Fisher. Arrivato durante l'estate del 2013 dopo un capitolo un po' sottotono se paragonato agli scorsi (Splinter Cell Conviction), ebbe l'arduo compito di risollevare l'intero franchise mantenendo la formula utilizzata in Conviction, ma prediligendo maggiormente l'approccio furtivo. Tuttavia le altre possibilità non sono da meno: Blacklist è infatti l'episodio più libero della saga, quello capace di soddisfare ogni palato. Azioni come correre, sparare e arrampicarsi sono quindi maggiormente rifinite rispetto al passato. Gli sviluppatori ebbero poi l'intuizione di far tornare nuovamente i punteggi: al termine di ciascuna missione vi verrà infatti assegnata una premiazione che terrà conto dell'approccio utilizzato: ciò significa che per prendere un punteggio elevato non dovrete necessariamente essere dei fantasmi; anche sparare all'impazzata, ma farlo senza essere feriti e sfruttando bene le coperture, premia e non poco. Massima libertà decisionale al giocatore e gameplay ben definito sono le punte di diamante di quest'ultimo Splinter Cell.

Anche il comparto narrativo, per quelli che sono i canoni tipici del genere e della stessa saga, non era affatto male: un gruppo noto come Gli Ingegneri minaccia la stabilità degli Stati Uniti, costringendoli a ritirare tutte le forze armate, altrimenti scateneranno un attacco ogni settimana. Sebbene la premessa sia sempre la solita, e soprattutto riguardi ancora una volta L'America, è il capitolo meglio narrato della saga, complice anche una regia di buon livello e il grande ritorno di Luca Ward come voce di Sam Fisher, assente dai tempi dell'eccezionale Chaos Theory.

Nella speranza che questa apprezzatissima spia caratterizzata dagli ormai famosissimi tre occhietti verdi faccia il suo ritorno, vi consiglio seriamente di dare una possibilità a Splinter Cell Blacklist, soprattutto su PC o Xbox (Xbox One, Xbox Series X|S), essendo stato ufficialmente aggiornato da Ubisoft.

Deus Ex: Mankind Divided

Deus Ex: Mankind Divided (acquistabile su Amazon) è un action con elementi GDR, cyberpunk in prima persona, sequel diretto di Deus Ex: Human Revolution. Ambientato nel 2029, due anni dopo l'"Incidente" che ha causato la follia omicida degli umani potenziati, il gioco ti mette nei panni di Adam Jensen, un agente operativo potenziato che lavora per una task force antiterrorismo dell'Interpol. In un mondo sull'orlo del collasso, segnato da una profonda segregazione tra umani "puri" e "potenziati" (dotati di protesi cibernetiche), Jensen si ritrova a navigare tra cospirazioni globali, attentati terroristici e tensioni sociali, cercando di scoprire la verità dietro gli eventi che hanno portato a questa distopia.

Il gioco combina elementi di sparatutto in prima persona, stealth, gioco di ruolo e avventura, offrendo al giocatore una grande libertà di approccio alle missioni. Puoi affrontare i nemici a viso aperto, sfruttando le potenti augmentazioni di Jensen e un vasto arsenale di armi, oppure muoverti nell'ombra, hackerando sistemi di sicurezza, sfruttando condotti di ventilazione e neutralizzando i nemici in modo silenzioso. Le tue scelte, sia in termini di gameplay che di dialogo, hanno conseguenze sulla trama e sul mondo di gioco.

Assassin's Creed Shadows

Assassin's Creed Shadows (acquistabile su Amazon) è il nuovo capitolo della celebre saga di Ubisoft, ambientato nel Giappone feudale del XVI secolo, un periodo ricco di conflitti, intrighi e leggende. Per la prima volta nella serie principale, i giocatori potranno vestire i panni di due protagonisti distinti: Naoe, una scaltra e letale shinobi assassina, e Yasuke, un potente samurai di origini africane, figura storica realmente esistita.

Il gioco offre un'esperienza open world vasta e dettagliata, che spazia da castelli imponenti a villaggi pittoreschi, da foreste lussureggianti a montagne innevate. Shadows introduce nuove meccaniche di gameplay, come la possibilità di sfruttare l'alternanza tra luce e ombra per nascondersi e tendere imboscate, un sistema di combattimento rinnovato che enfatizza la precisione e la brutalità dei duelli con la katana, e la possibilità di costruire e gestire una propria lega di assassini.

La storia di Shadows si intreccia con gli eventi storici del periodo Sengoku, coinvolgendo figure chiave come Oda Nobunaga e offrendo una nuova prospettiva sul conflitto tra Assassini e Templari in un contesto culturale inedito per la serie.

Nel caso si decisa di utilizzare Naoe, il titolo pone un forte accento sullo stealth, pur non essendo un titolo stealth puro.

Cosa sono i giochi stealth?

Ma cosa definisce un gioco come "stealth"? Se non sei un esperto del genere, è una domanda legittima. Gli stealth, a differenza degli sparatutto, premiano un approccio cauto e ragionato. L'obiettivo principale non è (quasi mai) eliminare tutti i nemici, ma piuttosto evitarli, muoversi nell'ombra, sfruttare l'ambiente a proprio vantaggio e raggiungere l'obiettivo senza essere scoperti.

L'errore più comune è pensare che siano tutti uguali: in realtà, il genere è estremamente variegato. Ci sono titoli come Thief o Dishonored, che puntano tutto sull'immersione in prima persona, offrendo una grande libertà di approccio e la possibilità di utilizzare gadget e poteri soprannaturali. Altri, come Metal Gear Solid o Hitman, preferiscono una visuale in terza persona, che permette di avere una migliore visione dell'ambiente circostante e di pianificare le proprie mosse con maggiore precisione. E poi ci sono giochi come Mark of the Ninja o Invisible, Inc., che reinterpretano il genere in chiave 2D, con meccaniche originali e un focus sulla strategia. Insomma, i giochi stealth non sono solo "nasconditi e non farti vedere", ma offrono esperienze diverse a seconda delle preferenze del giocatore.

Un genere in continua evoluzione (e ibridazione)

Negli ultimi anni, il genere stealth ha subito una trasformazione simile a quella degli sparatutto. Da un lato, i titoli AAA hanno abbracciato sempre più elementi ibridi, come la componente ruolistica, l'open world e la possibilità di scegliere tra approccio stealth e azione diretta. Dall'altro, la scena indie ha portato innovazioni interessanti, con giochi che sperimentano con le meccaniche classiche del genere, offrendo esperienze uniche e originali.

Purtroppo, però, i classici stealth "puri" stanno diventando sempre più rari. Se cerchi esperienze più tradizionali, potresti dover tornare indietro nel tempo, riscoprendo capolavori come Thief: The Dark Project, Metal Gear Solid o Splinter Cell: Chaos Theory. Oppure, puoi esplorare la scena indie, che continua a produrre titoli freschi e innovativi, spesso a prezzi accessibili.

Come abbiamo selezionato i migliori giochi stealth

Per selezionare i migliori giochi stealth disponibili sul mercato, abbiamo considerato diversi fattori: la qualità del gameplay, l'originalità delle meccaniche, la profondità della componente stealth, la varietà degli approcci possibili e l'atmosfera. Abbiamo incluso principalmente titoli AAA, ma ci sarà spazio anche per titoli indie di rilievo.

Lo stealth in prima persona, come in Thief o Dishonored, offre un'esperienza più immersiva, mettendoti nei panni del personaggio e limitando la tua visuale a ciò che vedrebbe lui. Questo aumenta la tensione e richiede una maggiore attenzione all'ambiente circostante. Lo stealth in terza persona, come in Metal Gear Solid o Hitman, offre una visione più ampia dell'area di gioco, permettendoti di pianificare meglio le tue mosse e di tenere sotto controllo più nemici contemporaneamente.

Quali sono i migliori giochi stealth per chi cerca una storia avvincente?

Se la narrativa è importante per te, ti consiglio titoli come Dishonored (e il suo seguito), Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, o Deus Ex: Mankind Divided. Questi giochi combinano una trama ben curata e personaggi ben caratterizzati con un gameplay stealth profondo e appagante. Anche i primi Splinter Cell hanno ottimi intrecci, se gradisci un approccio più lineare.

Esistono giochi stealth adatti ai giocatori casual?

Certamente! Se non sei un esperto del genere o preferisci un'esperienza meno punitiva, puoi provare titoli come Aragami o Styx: Shards of Darkness che, mantenendo solide meccaniche stealth, propongono un livello di sfida meno elevato rispetto ad altri titoli, che richiedono tempistiche perfette e un approccio certosino per completare i livelli. Oppure la serie Hitman, che permette di salvare in qualsiasi momento.