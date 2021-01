Hitman 3: coperti i costi di produzione in una sola settimana

Hitman 3 è risultato già un successo da appena una settimana. Il titolo firmato dai ragazzi di IO Interactive ha stupito in positivo balzando nel giro di pochi giorni in cima alle classifiche del Regno Unito recuperando tutti i costi di sviluppo nel giro di pochissimo tempo. “Siamo davvero soddisfatti del lavoro svolto. È stato un lavoro pieno di amore e come sviluppatore ed editore sono immensamente orgoglioso di affermare che Hitman 3 è stato a dir poco redditizio. Abbiamo recuperato i costi di produzione in meno di una settimana e questo ci permette di poter lavorare a testa alta per quanto riguarda i progetti futuri“. Ha dichiarato il CEO Hakan Abrak dell’azienda danese.

Il terzo capitolo con protagonista con il letale Agente 47 è riuscito quindi a stupire pubblico e critica grazie anche al suo gameplay estremamente gratificante in quanto è possibile terminare le missioni a nostro piacimento rendendo a tutti gli effetti la longevità pressoché infinita. IO Interactive sta insomma vivendo un periodo magico, anche per il fatto che hanno in cantiere un titolo dedicato a 007, qualcosa di veramente ambizioso. Nella giornata di ieri il team ha parlato di questo titolo in uscita prossimamente affermando che potrebbero pensare di farne una trilogia, un po’ come avvenuto con la recente saga di Hitman.

I risultati ottenuti con Hitman 3 potrebbero far fare un salto di qualità all’azienda, ritenuta una delle società indipendenti più in forma nell’attuale mercato videoludico. Noi non possiamo che esserne felici e sperare che il progetto dedicato a James Bond possa avere lo stesso successo ottenuto dall’ultimo capitolo del letale assassino. Del resto, se nel Regno Unito Hitman 3 è risultato un vero e proprio successo non osiamo immaginare come possano reagire con una trasposizione videoludica di uno dei personaggi più amati dalla popolazione inglese.

Cosa ne pensate di questa notizia? State giocando ad Hitman 3?