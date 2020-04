Hitman: la prima stagione completa è scaricabile gratuitamente su PS4

Dopo la valanga di titoli resi gratuiti nel corso degli ultimi mese, sul PlayStation Store è apparso un nuovo gioco da riscattare a costo zero per tutti i possessori di PlayStation 4. Dopo che Square Enix aveva già regalato Hitman GO qualche tempo fa, ora è il momento di aggiungere alla propria libreria digitale anche tutta la prima stagione completa di Hitman. Di sicuro un occasione più che ghiotta per tutti gli amanti del genere stealth.

Al momento il titolo ad episodi del 2016 è disponibile gratuitamente solamente sulla console Sony, e non sappiamo se nelle prossime ore il tutto verrà traslato anche per le altre piattaforme su cui è uscito il titolo con protagonista l’agente 47. Per riscattare il gioco basta andare sulla pagina del prodotto all’interno del PS Store e troverete il comando per fare vostra tutta la prima stagione di Hitman.

Hitman porterà il giocatore in un vero e proprio world tour dedicato all’assassionio di diversi bersagli. All’interno della prima stagione del titolo sviluppato da IO Interactive, si potranno visitare città come: Bangkok, Parigi, il Colorado, l’Hokkaido e molte altre, all’interno delle quali ci si dovrà destreggiare tra bersagli da eliminare senza farsi scoprire e vere e proprie operazioni di spionaggio.

Al momento non sappiamo per quanto tempo la prima stagione di Hitman verrà resa gratuita, quindi vi invitiamo a riscattare il titolo finchè ne avete l’occasione. Vi consigliamo inoltre, di continuare a seguirici per scoprire quali altri titoli verranno resi gratuiti in futuro. Cosa ne pensate del regalo fatto da Square Enix?