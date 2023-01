Mano a mano che l’uscita di Hogwarts Legacy si avvicina la curiosità di fan e appassionati sale a dismisura. Fra video di “provati”, interviste e articoli anticipatori, la nuova esperienza interna al mondo di Harry Potter sembra stia coinvolgendo proprio tutti. Differentemente da libri, film e dai giochi precedenti, però, in questa nuova avventura avremo la possibilità di delineare un percorso del tutto personale. Questo implica scelte anche dal punto di vista morale. Cosa succede, quindi, se si opta per la via del male?

Nel mondo di Hogwarts Legacy esistono, ovviamente, anche le cosiddette Arti Oscure. In questo caso specifico però le singole possibilità di approccio alla storia consentiranno anche di creare veri e propri Voldemort 2.0, se ci si applicherà, almeno in base a quanto rivelato fin’ora. Che cosa comporterà abbracciare una strada del genere? La risposta arriva direttamente da Kelly Murphy (tramite Gamesradar), Lead Designer di Avalanche: “I personaggi che vedranno il giocatore utilizzare le Maledizioni Senza Perdono reagiranno sia con gesti sia a voce. […] E nel caso si dovesse persistere nell’utilizzo delle Arti Oscure, il mondo circostante reagirà di conseguenza”.

Queste parole in realtà non spiegano nulla riguardo al “modo” in cui il mondo intorno al giocatore risponderà alle sue scelte. Contemporaneamente, però, afferma che ci saranno delle conseguenze basate proprio sulle sue azioni in game. Le Maledizioni Senza Perdono sono qualcosa d’interno ad Hogwarts Legacy ma che, almeno in base a quanto rivelato fino ad ora, necessitano di un impegno che spingerà la storia fuori dalle mura del celeberrimo castello.

Per adesso, quindi, non conosciamo ancora i dettagli specifici di questa particolare scelta, anche se potremmo cominciare a ragionare sulle possibili svolte che l’utilizzo delle Arti Oscure potrebbe portare a lungo andare. Fino a che punto potremo plasmare le nostre storie nel videogioco? Non ci resta che attendere ulteriori dettagli o direttamente il 10 febbraio.

