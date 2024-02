SUPER sconto su Hogwarts Legacy per PS5! (-25%)

Se amate l'universo di Harry Potter, non potete farvi sfuggire l'offerta Amazon di oggi sulla versione PS5 di Hogwarts Legacy, che porta il prezzo a soli 44,99€ grazie a un'ottimo sconto del 25%. Il gioco vi catapulterà ad Hogwarts, dove vivrete mille avventure e potrete percorrere i corridoi che avete imparato ad amare con film e libri della saga.

Hogwarts Legacy per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Il gioco è ambientato diversi anni prima degli eventi dei libri: siamo nel 1800 circa e il protagonista è uno studente dal talento straordinario, che si ritroverà a svelare un antico segreto che minaccia tutto il mondo magico. È il gioco perfetto per gli appassionati che vogliono passare ore e ore all'interno della scuola di magia più famosa del mondo, costruendo alleanze con i personaggi delle diverse casate, affrontare i Maghi Oscuri e decidere il destino del mondo magico attraverso le proprie scelte.

Il gioco è perfetto per gli appassionati, ma adatto anche ai neofiti che vogliono semplicemente un ottimo gioco di azione e avventura con cui passare le proprie serate, per avere ore di intrattenimento e divertimento a tema magico. Una delle caratteristiche migliori di Hogwarts Legacy è infatti la possibilità di scrivere la propria storia. Se volete avventurarvi nel mondo di Hogwarts e della magia, non potete farvi scappare l'offerta Amazon attualmente in corso, che con uno sconto del 25% porta il prezzo a soli 44,99€!

