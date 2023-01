Manca sempre meno all’arrivo di Hogwarts Legacy. Il gioco, sviluppato da Avalanche Software, si prepara al debutto su PS5, Xbox Series S, Xbox Series X e PC il 10 febbraio 2023 (le versioni per console old gen saranno disponibili solo successivamente) e come da programma non poteva mancare il trailer che ne anticipa l’uscita. Il video è stato pubblicato nella giornata odierna ed è un “cinematic trailer”, ovvero realizzato sfruttando l’engine di gioco e privo di scene di gameplay.

Il filmato è solamente l’ulteriore tassello verso una campagna marketing sempre più aggressiva di WB Games, ma comunque non priva di insidie. Nel corso delle ultime settimane, infatti, si è intensificata la protesta di chi non comprerà il gioco per le idee dell’autrice di Harry Potter verso la community LGBT. Ideologie, che ovviamente non possono impedire al publisher di rallentare o modificare in corsa la pubblicazione di nuovo materiale del gioco, che in questi giorni sta entrando nella sua fase più calda.

Nel filmato, che potete vedere poco più in basso, vengono presentati alcuni degli ambienti di gioco, i personaggi che saranno presenti nell’avventura e anche grandi momenti di tensione. Il tutto si chiude con il recapito della lettera di invito alla scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts al giocatore, in questo caso rappresentato dall’alter ego digitale.

Come abbiamo detto poco sopra, Hogwarts Legacy debutterà il 10 febbraio 2023 su console next gen e PC. Le versioni old gen sono invece state posticipate, ma fortunatamente non ci sarà da attendere molto prima di poterle giocare. Il titolo, infine, rappresenta il primo, vero “spin-off” videoludico ambientato nel mondo di Harry Potter: nel gioco, infatti, non saranno presenti i personaggi protagonisti dei libri, essendo il tutto ambientato tantissimi anni prima delle vicende narrate da J.K. Rowling. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

Prima di salutarvi, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube.