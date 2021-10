Multiversus, il nuovo gioco di NetherRealm appare online

La settimana scorsa erano cominciate a trapelare voci riguardanti Multiversus, l’ipotetico gioco crossover a tema Warner Bros. presumibilmente in sviluppo presso gli uffici di NetherRealm Studios. Dopo Mortal Kombat 11, infatti, nessuno sapeva con certezza quale sarebbe stata la prossima opera del team e molti speravano nell’arrivo di Injustice 3, il cui annuncio non è però arrivato durante il DC Fandome 2021. Un utente aveva però rivelato alcune interessanti informazioni in merito a questo possibile gioco, comprovate anche dalla presenza di un marchio registrato proprio dal publisher poche settimane prima.

Courtesy Warner Bros. Pictures

Multiversus dovrebbe essere un picchiaduro in stile Super Smash Bros. dove personaggi dei principali franchise di Warner Bros. combattono tra di loro. Sapevamo già che sarebbero stati presenti lottatori come Shaggy, Gandalf, Johnny Bravo e tanti altri volti che mai avremmo immaginato di veder combattere tra di loro, ma oggi scopriamo novità sul gameplay e anche nuove immagini. Ad esempio, da un utente di Resetera veniamo a sapere che sarà presente Finn di Adventure Time e che per lottare avrà bisogno di alcune risorse da ottenere durante lo scontro, ma anche che Shaggy sarà basato sulla sua forma “Ultra Istinto”, seguendo quindi l’amato meme.

Si parla anche della presenza di personaggi come Garnet di Steven Universe, Arya Stark da Il Trono di Spade e Wonder Woman. Per quanto riguarda il gameplay, l’utente spiega anche che il gameplay sarà centrato sul sistema a percentuale che caratterizza Super Smash Bros. e che tra gli scenari ci saranno luoghi come la Bat Caverna, la casa sull’albero di Finn e altri luoghi presi da franchise di successo di Warner Bros..Molto interessanti sono però delle immagini prese da un presunto playtesting di Multiversus, che mostrano comandi da controller e tastiera, l’interfaccia, la grafica e lo stile artistico del gioco, alcuni scenari e degli scontri a squadre.

Come sempre, vi ricordiamo che le informazioni in nostro possesso non sono confermate da Warner Bros. o NetherRealm Studios, motivo per cui vi consigliamo di prendere quanto riportato con le pinze. Tuttavia, l’idea di un picchiaduro crossover in questo stile è tutt’altro che folle e senza dubbio ha del potenziale. Cosa ne pensate in merito a questa faccenda, credete che possa esserci un pizzico di verità?