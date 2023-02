L’arrivo di Hogwarts Legacy è stato probabilmente un evento più unico che raro. Non tanto per la qualità del gioco, ma per tutta una serie di aspetti decisamente controversi che hanno portato a un aumento dell’odio e delle violenze, ma anche di chi cerca semplicemente di giocare a un altro gioco di ruolo open world. Ognuno ha ovviamente la sua opinione in merito, ma a essere danneggiati dallo scontro che si consuma in questi giorni sono le community incentrate sull’ultima opera di Avalanche Software.

Per cercare di porre un freno alle varie controversie e rendere il sub Reddit di PS5 uno spazio sicuro per tutti coloro che vogliono concentrarsi esclusivamente sull’avventura di Avalanche Software, i moderatori hanno deciso di bandire ogni singola discussione e menzione su JK Rowling, l’autrice dietro Harry Potter. Il clima d’altronde decisamente pesante, con minacce e insulti alla comunità trans, mentre dall’altra parte sta scattando una ghigliottina social che rischia di sfociare anche in atti di bullismo e squadrismo.

“Molti redditor hanno espresso dei dubbi sulle opinioni della Rowling, specialmente quelle relative alla community trans. Ogni discussione su questi dubbi è stata vittima di attacchi ostili e transfobici. Abbiamo provato a rispondere a questi attacchi, ma ogni tentativo è stato inutile. Non ci sono abbastanza moderatori per combattere la tossicità”, si legge in un post lanciato nel subreddit di ps5. La decisione è stata dunque fin troppo semplice da prendere: ogni riferimento alla Rowling e alle sue opinioni sarà semplicemente bandita, condannando così l’autrice all’oblio.

Hogwarts Legacy è disponibile a partire dal 7 febbraio 2023 su PC, PS5, Xbox Series S e Xbox Series X in formato Deluxe Edition. La versione Standard del gioco sarà invece disponibile a partire da domani. Se ancora non lo avete fatto, potete acquistare la vostra copia su Amazon.

