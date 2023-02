Pur essendo nato come un vero e proprio gioco single player, qualcuno ha già cominciato a lamentare l’assenza del multiplayer in Hogwarts Legacy. In realtà le critiche, per quanto costruttive possano essere, vanno comunque a violare il pensiero di Avalanche Software, che nelle sue idee aveva la volontà di realizzare un’avventura a giocatore singolo. Idee che vanno ovviamente rispettate, ma che non impediscono a un team di modder di lavorare alla loro versione multigiocatore del gioco.

Chiamata HogWarp, si tratta di una mod in sviluppo presso lo stesso team che ci ha regalato Skyrim in versione multiplayer. Pur essendo disponibile da appena 7 giorni, il team di sviluppo è riuscito a ottenere già un prototipo della mod. Prototipo che è già disponibile per tutti coloro che vorrebbero provare in anticipo questo lavoro, ma “blindato” dietro l’abbonamento al Patreon del Together Team, che si occupa proprio di creare questo genere di esperienze nei giochi single player.

Pur essendo una mod decisamente interessante, non ci saranno contenuti esclusivi. L’obiettivo del team di sviluppo è semplicemente quello di far giocare gli amici insieme, ma senza andare a creare ulteriori contenuti specifici per il multigiocatore. Il codice sorgente della build finale sarà comunque open source e quindi non è escluso che nel prossimo futuro non possano essere create quest o contenuti dedicati al multigiocatore. La strada è ovviamente ancora in salita, ma l’idea di esplorare il Castello e le Highlands scozzesi in compagnia, magari su Discord, siamo sicuri che affascinerà diverse persone.

Hogwarts Legacy è disponibile per tutti da venerdì 10 febbraio 2023 e ha già stabilito un record molto importante per il franchise di Harry Potter. Il gioco è stato lanciato su console current gen e PC, mentre le versioni old gen arriveranno un po' più tardi.

