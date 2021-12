Hogwarts Legacy torna a far parlare di sé! Ecco quando avremo novità

Annunciato oramai più di un anno fa, Hogwarts Legacy è stato un gioco in grado di capitalizzare l’attenzione dei fan di Harry Potter. Gli amanti del brand creato da JK Rowling aspettavano infatti da diverso tempo un titolo del genere, in grado di donare un senso all’esplorazione e soprattutto di vivere una storia originale. Purtroppo, dal momento dell’annuncio, l’unica informazione in più che abbiamo avuto è relativa al rinvio: il gioco doveva uscire infatti quest’anno ma è stato spostato al 2022. Ora, grazie all’account Twitter ufficiale di WB Games Avalanche, sappiamo quando il titolo tornerà a mostrarsi.

Già, perché la settimana scorsa durante i The Game Awards 2021 in tanti si aspettavano di vedere un nuovo footage di Hogwarts Legacy. Purtroppo così non è stato: il gioco di casa WB Games Avalanche non si è palesato e secondo alcuni rumor la mancata presenza ai tanti eventi dedicati ai videogiochi del 2021 era dovuta anche al possibile backlash che il gioco potrebbe ricevere, visti i commenti della Rowling in merito alle comunità LGBTQ+. La verità non la sapremo mai, ma al momento abbiamo una finestra temporale di quando il gioco sarà ufficialmente presentato. E senza poche sorprese, il tutto è ovviamente rimandato al 2022.

“Buone feste a tutti voi dal team di Avalanche. Siamo emozionati di condividere novità e aggiornamenti su Hogwarts Legacy il prossimo anno”, si legge nel tweet pubblicato nel corso delle ultime ore. Insomma, prima di poter vedere nuovamente in azione il gioco ambientato nel mondo creato da JK Rowling bisognerà attendere ancora qualche mese.

Happy Holidays from the Avalanche team! We’re excited to share more news and updates on Hogwarts Legacy next year. pic.twitter.com/f1rBcJf91O — WB Games Avalanche (@AvalancheWb) December 16, 2021

Il 2022 è oramai dietro l’angolo, ma se dovessimo scommettere su un eventuale nuovo trailer, con tanto di uscita, è difficile fare previsioni. Secondo alcune informazioni presenti su Internet Movie Database, Hogwarts Legacy è oramai completo e si attende solo che parta ufficialmente la macchina del marketing. Avremo novità entro i primi tre/quattro mesi del prossimo anno oppure sarà tutto rimandato ad un appuntamento estivo, come E3 o Gamescom?