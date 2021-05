Hollow Knight Silksong, nessun annuncio all’E3 di quest’anno

Non ce la fate più vero? Eppure sembra che anche questa volta dovremo attendere chissà quando per avere delle nuove notizie su quella che dovevo essere “il seguito” di Hollow Knight. A quanto sembra infatti sono stati gli stessi sviluppatori a chiarire la questione, affermando che non ci saranno delle novità neanche all’E3 di quest’anno e di conseguenza tenere le aspettative basse. Ovviamente a noi questa cosa sembra davvero strana. Il titolo infatti è da un po’ di tempo che risulta “MIA” (Missing in Action).

Nel corso dell’ultimo anno, si è infatti ripetuto uno dei rituali che molti fan di Nintendo ricordano sicuramente bene. Ad ogni Nintendo Direct che veniva annunciato tutti chiedevano a gran voce qualche novità su Silksong. Eppure questo risultava sempre fuori dai radar. Neanche l’ombra del team Cherry, neanche durante gli Indie World. D’altronde nel corso del tempo il Metroidvania è riuscito a farsi un pubblico sempre più vasto anche tra gli appassionati del genere e di conseguenza il fenomeno è molto cresciuto.

Anche questo infatti farebbe pensare ad una presentazione quantomeno importante e ormai distante dai titoli che vengono presentati durante gli eventi più “ristretti” che vengono dedicati agli Indie. Di conseguenza ci toccherà aspettare ancora per un po’, sperando che almeno in chiusura dell’anno riusciremo a vedere qualcosa in più del titolo, e magari avere anche una data di uscita definitiva. Il team siamo sicuro che vorrà fare un lavoro certosino e non lasciare nulla al caso, ma i fan scalpitano e anche qualche piccola anticipazione potrebbero lasciarla.

Anche se, potrebbero esserci delle piccole sorprese, non è detto infatti che la presentazione venga fatta durante l’E3, magari il team sta pensando ad un piccolo evento privato per presentare questa gigantesca “espansione” del loro titolo per dedicare quanto più spazio possibile a Hollow Knight. Chissà, soltanto il tempo ci darà delle risposte!