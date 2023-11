Homerworld 3, i requisiti PC con ray tracing

Gearbox Publishing e Blackbird Interactive hanno ufficialmente annunciato i requisiti di sistema per Homeworld 3, il prossimo capitolo della serie sci-fi previsto per il 2024. Lo sviluppatore sta continuando a lavorare al gioco, concentrandosi sull'ottimizzare il tutto per garantire ai giocatori un terzo capitolo che possa rispettare le aspettative.

Homeworld 3 supporterà tutte ultime tecnologie grafiche, tra cui:

HDR e Ray Tracing

AMD FidelityFX Super Resolution 2

NVIDIA DLSS3 e Frame Generation s

s Intel

Che cosa è Homeworld? Homeworld è una serie di videogiochi appartenente al genere strategico in tempo reale (RTS), ambientata nello spazio e con un forte focus sulla gestione delle flotte spaziali e sulle battaglie cosmiche. Il primo gioco della serie, "Homeworld", è stato originariamente sviluppato da Relic Entertainment e pubblicato da Sierra Studios, rilasciato nel 1999. La caratteristica distintiva di Homeworld è stata la sua rappresentazione tridimensionale completa dello spazio, che ha consentito ai giocatori di muoversi liberamente in tutte le direzioni. Ciò ha aggiunto una nuova dimensione strategica, consentendo tattiche più avanzate rispetto agli RTS tradizionali. Il gioco ha ricevuto elogi per la sua grafica all'avanguardia, la colonna sonora coinvolgente e il gameplay innovativo. Homeworld ha generato diversi seguiti, espansioni e rimasterizzazioni nel corso degli anni, incluso Homeworld 2 (2003) e Homeworld: Deserts of Kharak (2016).

Di seguito potete trovare i requisiti ufficiali PC completi.

Homeworld 3 si propone di offrire un'esperienza accessibile a tutti i giocatori, indipendentemente dalla potenza del proprio sistema. Ovviamente ci auguriamo un buon lavoro dal punto di vista tecnico.