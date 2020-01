Horace gratis per un periodo limitato sull’Epic Games Store

Anno nuovo ma tradizioni vecchie: così come l’anno scorso anche in questo 2020 l’Epic Games Store continua imperterrito nella sua carrellata di regali ai suoi utenti, non accennando minimamente a fermarsi. Dopo Sundered: Eldritch Edition lo store del publisher ultimamente celebre soprattutto per Fortnite ha infatti deciso di rendere disponibile questa volta in modo totalmente gratuito l’interessante Horace.

Così come ogni altro regalo precedentemente fatto dall’Epic Games Store, anche questa volta avremo un periodo di tempo limitato per fare nostro il titolo: Horace potrà infatti essere aggiunto alle nostre librerie digitali senza mettere assolutamente mano al portafoglio fino al prossimo 23 gennaio alle 17 in punto. Potete fare vostro il titolo comodamente qui.

Per chi non avesse mai sentito parlare del gioco in regalo Horace è un delizioso platform in pixel art in cui accompagneremo un robot in una fantastica avventura alla scoperta della vita, dell’universo e di Douglas Adams. Potete scoprirne di più su questa poetica esperienza comodamente nella pagina dedicata.

Come dicevamo poco fa il prossimo 23 gennaio 2020 alle 17:00 Horace tornerà a prezzo pieno e a prendere il posto dell’opera di Paul Helman e Sean Scapelhorn sarà The Bridge, che sarà a sua volta disponibile per altri sette giorni, ossia fino al prossimo 30 gennaio.

Che ne pensate di questo regalo, Horace è un titolo di vostro gradimento o questa tipologia di giochi non è nelle vostre corde? Tra i tanti doni fatti dall’Epic Games Store qual è il vostro preferito? Fateci sapere che ne pensate a riguardo direttamente nei commenti!