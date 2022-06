Si è da poco concluso lo State of Play di giugno, in cui Sony ha mostrato parecchi annunci interessanti dei suoi titoli sviluppati da terze parti, più alcuni giochi per PSVR 2. Troverete tutti i titoli mostrati nella conferenza all’interno del nostro recap. Tuttavia, uno degli annunci più interessanti della serata è sicuramente il trailer di Horizon Call of the Mountain.

Come annunciato durante l’evento, Horizon Call of the Mountain sarà un’esclusiva per PSVR 2. Il trailer mostra alcuni elementi di gameplay che evidenziano le meccaniche del VR e mostrano i nuovi scenari del gioco. Si tratta dello “spin-off” della serie principale creata da Guerrilla Games, dedicato esclusivamente alla realtà virtuale. Il titolo è rimasto nell’ombra fino a oggi, ma ora grazie allo State of Play attualmente in corso è stato finalmente svelato in tutto e per tutto.

Durante l’evento, inoltre, è stato annunciato un nuovo update per Horizon Forbidden West. La patch introdurrà diverse migliorie tra cui nuovi costumi, la possibilità di resettare le skill e miglioramenti di gameplay. Tuttavia, tra le aggiunte più interessanti c’è una nuova modalità ultra-difficile che renderà la sfida del titolo di Guerrilla ancora più avvincente.

Lo State of Play appena conclusosi ha saputo combinare annunci a sorpresa e trailer attesi che sicuramente renderanno la nuova console di casa Sony ancora più appetibile per il mercato. In attesa della risposta da parte di Microsoft, vi ricordiamo che Horizon Call of the Mountain non ha ancora una data di uscita ufficiale e sarà un’esclusiva per PSVR 2.