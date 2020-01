Horizon Zero Dawn 2 punterà sull’online? Guerrilla assume personale

Horizon Zero Dawn 2, il sequel mai confermato delle avventure di Aloy, forse verrà annunciato a breve per PS5 secondo svariati rumor che girano negli ultimi giorni. Sviluppato da Guerrilla Games e pubblicato da Sony, il titolo ci portava in un mondo open world post apocalittico con meccaniche action e da gioco di ruolo. Uscito nel 2017 fece un enorme successo, tanto da diventare una delle esclusive più amate della casa giapponese.

In queste ore stanno girano diverse voci sul fatto che il secondo capitolo potrebbe presentare qualche funzione multiplayer. Secondo un post su reddit, Guerrilla Games ha pubblicato una serie di annunci di assunzione nelle ultime settimane che, se messi insieme, suggeriscono che gli sviluppatori di Killzone stanno pensando sul ritorno delle arene multiplayer. Stando al post si confermerebbe che Guerrilla stia lavorando a un “gioco open world epico” e affermerebbe che il candidato ideale dovrà aiuterà a sviluppare “armi da mischia ed a distanza“, meccaniche di combattimento corpo a corpo, abilità del giocatore e soprattutto, cosa che risulta essere molto interessante, sembrerebbe essere gradita esperienza nel multiplayer.

C’è da dire che che è possibile che Guerrilla stia lavorando ad altro oltre che ad Horizon Zero Dawn 2. Ulteriori rumors inoltre suggeriscono che la casa di produzione stia lavorando ad un remake/reboot della serie SOCOM. Una notizia alquanto interessante che potrebbe riportare in alto la serie, vi invitiamo però a prendere con le pinze tali affermazioni.

Ricordiamo infine che il primo capitolo sembrerebbe in procinto di approdare su PC, questo risulterebbe una notizia abbastanza importante visto che Sony perderebbe un’altra esclusiva di peso dal suo enorme catalogo. Anche voi siete curiosi di scoprire cosa porterà di nuovo questo capitolo? Non vedete l’ora di ritornare nel fantastico mondo post apocalittico del titolo di Guerrilla? Fatecelo sapere nei commenti e seguiteci per eventuali nuovi sviluppi.