Horizon Zero Dawn su PC? A confermarlo è anche ZhugeEX

È di poche ore fa la notizia di una possibile versione per PC del tanto acclamato Horizon Zero Dawn e l’analista Daniel Ahmad, meglio conosciuto come ZhugeEx, ha pubblicato in queste ultime ore, una battuta che sembra confermarne le voci.

Sul suo profilo Twitter, ZhugeEX ha scritto semplicemente “Horizon Zero Exclusivity“, giocando sulla fine dell’esclusività di Horizon Zero Dawn per PS4 e sottolineando la morte del concetto di esclusiva per il mondo PlayStation. Fino a qui può sembrare una semplice battuta, ma un’ulteriore conferma arriva da un post successivo nel quale sempre Ahamad, ha riportato una petizione che chiedeva l’arrivo di Horizon Zero Dawn su PC, firmata da 51 persone con un ringraziamento a queste ultime “Thank you to these 51 people and only them“.

Horizon Zero Dawn sarebbe il primo gioco dei Guerrilla Games ad essere portato su una piattaforma non-PlayStation da quando Sony ha acquistato lo studio olandese nel 2005.

Potrebbe essere anche un’opportunità per i Guerrilla di mostrare la maestosità grafica del titolo senza farsi trattenere dalle caratteristiche hardware limitate della console di casa Sony e magari, superare il framerate bloccato a 30 frame al secondo. Sarebbe inoltre il primo grande gioco esclusivo di uno sviluppatore di proprietà della Sony ad approdare su PC.

Ricordiamo che Horizon Zero Dawn segue le avventure di Aloy, una cacciatrice che vive all’interno di un mondo post-apocalittico dominato dalle macchine, dove gli esseri umani rimasti si sono riuniti in fazioni tribali. Aloy decide di scoprire la vera motivazione dietro alla regressione del genere umano, e vuole trovare delle risposte sul suo passato e sulla calamità che ha colpito l’umanità. Il gioco mette a disposizione un open world esplorabile liberamente, con un gran numero di missioni principali e secondarie da completare. Il giocatore può combattere le Macchine con lance, armi da lancio e tattiche stealth.

E voi cosa ne pensate? Sareste interessati alla versione PC dell’esclusiva PlayStation più acclamata da ritica e pubblico? Non ci rimane a questo punto che attendere l’ufficialità del porting.