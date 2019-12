Horizon Zero Dawn arriverà su PC? Schreier dice che è possibile

È ormai innegabile il fatto che Sony ha saputo costruirsi in quest’ultimi anni un parco titoli a dir poco impressionate. Con l’andare delle generazioni, la casa nipponica ha saputo aggiungere al proprio portafoglio titoli che hanno fatto gola a gran parte della concorrenza (specialmente quella PC). Tuttavia, stando a dei recenti rumor, Sony potrebbe essere intenzionata a rilasciare un certo Horizon Zero Dawn anche su Personal Computer. Già in passato vi abbiamo riportato questo particolare rumor, ma durante questi scorsi giorni un altro noto giornalista avrebbe dato spazio all’argomento in questione.

Jason Schreier è ben noto per i suoi particolari “leak” che, frequentemente, si rivelano veritieri. Il noto giornalista Kotaku ha sempre riportato curiosi rumor che hanno saputo rivelarsi attendibili. Di recente un utente ha deciso di chiedere a Schreier un’opinione sul rumor riguardante la versione PC di Horizon Zero Dawn (nato attraverso le dichiarazioni di un giornalista russo). L’utente in questione avrebbe chiesto al giornalista di Kotaku se queste prime “informazioni” sono totalmente false (o comunque smontabili).

@jasonschreier jason anyway you could put to bed the rumors of Horizon Zero Dawn coming to PC? — justin cantrell (@justin0862) December 13, 2019

La risposta di Jason è stata molto sorprendente: il giornalista non ha smentito in alcun modo un possibile arrivo di Horizon Zero Dawn su PC. Addirittura Schreier vede questa ipotetica versione PC (di Horizon ZD) come una possibilità più che sensata. Ovviamente questi tweet di risposta non confermano in alcun modo l’intenzione di Sony nel rilasciare il gioco dei Guerrila Games anche su Personal Computer.

Tuttavia, conoscendo le precedenti dichiarazioni Schreier, sicuramente anche questi tweet risultano molto curiosi e danno in qualche modo speranza ai giocatori PC. Come sempre in questi casi vi invitiamo a prendere tutto con le dovute pinze ed aspettare conferme da chi di dovuto! Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!