Housemarque, creatore di Resogun, lavorerà a un gioco AAA

Housemarque è una software house famosa per tutta una serie di giochi arcade. Ha iniziato questa generazione con Resogun, seguito poi dalla re-release di Dead Nation, e dai nuovi Alienation, Nex Machina e Matterfall. In poche parole, non è rimasta con le mani in mano.

Tutte le opere sono state ben recepite dalla critica specializzata, ma questo non ha comportato un successo commerciale. Lo studio ha quindi annunciato tempo addietro il proprio abbandono del genere arcade. Gli sviluppatori si sono quindi spostati su un nuovo progetto, chiamato Stormdivers, con un focus sul multiplayer e sullo sparatutto. Non sappiamo molto altro, per ora.

Il team ha però svelato che sta ora lavorando anche a un gioco AAA. Non siamo a conoscenza di ulteriori dettagli se non che si tratta “del gioco più grande e ambizioso sul quale Housemarque abbia mai lavorato.” È probabile che ci sia da attendere prima di poter vedere un loro gioco, in quanto la compagnia sta lavorando a due grandi titoli in contemporanea.

Housemarque desidera creare grandi giochi, ha assicurato, mantenendo vivo lo spirito dell’arcade, per quanto il genere sia oramai morto, su sua stessa ammissione. Il team è alla ricerca di nuove leve, in quanto avrà bisogno di aiuto extra per lo sviluppo del nuovo AAA.