Saros è il nuovo gioco di Housemarque, una sorta di erede di Returnal

Il celebre studio finlandese Housemarque ha annunciato il suo nuovo progetto, Saros, durante lo State of Play del 12 febbraio 2025. Il trailer (che potete visionare qua) di pochi secondi ha rivelato atmosfere misteriose e inquietanti, promettendo un'evoluzione del gameplay che ha reso famoso lo studio con titoli come Returnal.

Saros sembra rappresentare un ambizioso passo avanti per Housemarque, con un approccio audace e originale. Il gioco si svolgerà su un pianeta in continua mutazione, reagendo alle azioni del giocatore in modi mai visti prima. Gli sviluppatori hanno parlato di un "gameplay evoluto", suggerendo che non si limiteranno a riproporre formule vincenti del passato.

Le dinamiche che hanno reso Returnal (acquistabile su Amazon) un gran gioco saranno amplificate e affinate in Saros. Sebbene non sia ancora chiaro come la narrativa si intreccerà con questi elementi, le premesse sono affascinanti. Il team promette anche che il titolo sarà ottimizzato per PS5 Pro, garantendo prestazioni grafiche di alto livello.

Housemarque ha sempre dimostrato abilità nel fondere gameplay ad alta frenesia con un forte focus narrativo. Saros sembra promettere un'ulteriore evoluzione di questa formula, mantenendo l'equilibrio tra innovazione e gli elementi che hanno reso Returnal un successo della critica (anche se purtroppo un insuccesso commerciale).

Siamo felici che Housemarque voglia ancora puntare su un'esperienza single-player ben strutturata. Ovviamente ora si attende con impazienza ulteriori dettagli su Saros, che si preannuncia come uno dei titoli più interessanti in sviluppo per PlayStation 5 in arrivo nel 2026.