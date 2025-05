HoYoverse è pronta a sfidare Pokémon con il nuovo gioco Honkai

Il colosso cinese HoYoverse sorprende la community con un teaser enigmatico che anticipa un nuovo capitolo dell'universo Honkai. Durante una recente livestream, lo sviluppatore ha mostrato un brevissimo filmato di appena 20 secondi che ha lasciato i fan in uno stato di eccitazione e confusione. Nessun nome ufficiale è stato ancora rivelato, ma le immagini mostrano i volti familiari di Kiana e Blade accompagnati da creature che ricordano un sistema di collezione di mostri in stile Pokémon, suggerendo una direzione completamente nuova per il franchise.

La community online ha reagito immediatamente con un misto di stupore e ilarità. Il breve teaser si conclude con alcune silhouette misteriose che hanno scatenato un'ondata di speculazioni tra i fan, con molti che tentano di identificare personaggi come Ifa o Aventurine tra le ombre.

Secondo alcuni membri della community più informati, questo nuovo progetto potrebbe chiamarsi Honkai: Nexus Anima. Il nuovo titolo Honkai si inserisce in una strategia di diversificazione più ampia per HoYoverse. Oltre a questo misterioso progetto, sembra che lo sviluppatore stia lavorando anche su un gioco chiamato "Petit Planet", descritto come un'esperienza in stile Animal Crossing o Stardew Valley. Questa mossa evidenzia l'ambizione dello studio di espandersi in diversi generi di gioco, mantenendo comunque una forte connessione tra i suoi universi narrativi.

L'approccio di HoYoverse alla gestione delle sue proprietà intellettuali è particolarmente interessante. In base alle informazioni emerse, l'azienda mantiene una chiara separazione tra il macro-universo di Honkai (che include Honkai Impact 3rd e Honkai: Star Rail) e le altre IP come Genshin Impact, Zenless Zone Zero e Tears of Themis. Questa strutturazione permette ai personaggi di transitare tra giochi diversi all'interno dello stesso universo narrativo, creando connessioni che i fan più dedicati apprezzano particolarmente.

Il teaser del nuovo gioco Honkai è accompagnato dall'annuncio di un concerto intitolato "Honkai: Star Rail Concert 2025: Hope Is the Thing With Feathers", un ulteriore segno dell'impegno di MiHoYo nel creare non solo videogiochi ma veri e propri ecosistemi di intrattenimento che abbracciano diverse forme d'arte e coinvolgono la community in molteplici modi.